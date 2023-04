Cerimonia per l’incrociatore Trieste 

Una statua raffigurante un angelo proteso verso l’alto, in memoria dei Caduti dell’incrociatore Trieste, affondato dall’aviazione americana il 10 aprile 1943, è stata collocata nella baia della Sciumara, a 12 metri di profondità. Ieri mattina si è svolta una triplice solenne cerimonia commemorativa: a mare, col lancio di una corona; in chiesa, dove è stata scoperta una targa con i nomi dei 77 morti, e in spiaggia dove, dopo le esibizioni della banda della Brigata Sassari e della Fanfara del Comando Marittimo Nord, sono intervenuti il sindaco di Palau, Franco Manna, quello di La Maddalena, Fabio Lai, e l’ammiraglio Enrico Pacioni.

Era presente il vescovo, Sebastiano Sanguinetti. Questa celebrazione è stata voluta dalle amministrazioni dei due Comuni per celebrare l’80º anniversario di un tragico evento bellico: se fino allo scorso anno faceva parte della storia, oggi ripropone temi e paure che sembravano appartenere al passato.

