Cerimonia per il gerarca: è polemica 

È un nuovo caso politico la commemorazione, da parte di Casapound, del gerarca fascista Ettore Muti nella casa in cui morì a Fregene nel 1943. Un omaggio cui sarebbe seguito quello di altri gruppi di estrema destra. Intanto non si placano le polemiche sul finanziamento della Fondazione di An per la sede di Acca Larentia: la destra contrattacca citando gli edifici occupati dei centri sociali o i fondi pubblici al cinema America.

La polemica di giornata è però per Fregene. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, prende le distanze e le opposizioni chiedono lo scioglimento del movimento. Replica il portavoce di Casapound, Luca Marsella: «Dov'è lo scoop? Che vi aspettate, che iniziamo a commemorare i partigiani per farvi contenti?».

Si rinfocola lo scontro tra maggioranza e opposizione. «Giorgia Meloni - dice il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli - sciolga Casapound e le altre organizzazioni che si richiamano al fascismo, con un decreto». Questo, secondo Casapound, è l'obiettivo delle inchieste giornalistiche «insensate, come quella sulla sezione di Acca Larentia». «È in atto una vera strategia subdola - si legge in una nota di Casapound - che mira allo scioglimento di un movimento che da vent’anni opera alla luce del sole».

