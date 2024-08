Cerimonia in ricordo di Corbeddu 

I carabinieri nella mattinata di ieri hanno ricordato il maresciallo Paolo Francesco Corbeddu, originario di Oliena, travolto e ucciso da un’auto mentre si trovava a un posto di blocco sulla statale 389 nel 2012.

Nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Orune, i militari del comando provinciale di Nuoro hanno partecipato alla messa in ricordo del maresciallo, già addetto alla stazione dei carabinieri del paese, deceduto la notte del 21 agosto di 12 anni fa mentre era in servizio.

Il parroco don Andrea Biancu, in presenza dei militari di Nuoro, della Compagnia di Bitti, della stazione di Orune e di alcuni cittadini della comunità, ha celebrato la messa che è stata seguita dalla benedizione del monumento funerario installato in ricordo del sottufficiale nel luogo della tragedia, in località Senorche, in un tratto della statale 389 che da Orune porta verso Bitti.

