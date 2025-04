Cerimonia in ricordo dei partigiani 

Sarà celebrata anche in città la ricorrenza del 25 aprile nell’80esimo anniversario della Liberazione. L’iniziativa è promossa dal Comune: in piazza IV Novembre a partire dalle 10.15 è previsto il ritrovo delle delegazioni militari, associazioni e cittadini insieme al Gonfalone municipale. Alle 10.30 adunata e alzabandiera accompagnati dall’inno nazionale, poi la benedizione della corona e la deposizione nel Monumento sulle note del silenzio. Dopo la “Preghiera del soldato” ci sarà il saluto del sindaco Alfonso Marras. La ricorrenza è molto sentita in quanto fu importante il contributo dei bosani alla lotta di liberazione. Tanti i partigiani: Antonio Acca, Antonio Casanova Giuseppe Delitala, Gian Maria Falchetto, Giovanni Demetrio Mansueto Giuseppe Giusti, Alfonso Ledda, Pietro Loru, Paolo Muscillo, Efisio Naitana, Giommaria (Giovanni Maria) Obinu, Alfonso Passone, Antonio Raga, Abbondio Sanna, Mario Angelo Secchi, Lelio Sotgia. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA