Cerimonia in Municipio per le campionesse della Hac  

È stata accolta in Municipio dal vicesindaco e assessore allo Sport Fabrizio Beccu la squadra femminile under 13 di pallamano della Hac Nuoro che domenica scorsa si è laureata campione regionale di categoria e dal 4 al 9 luglio sarà impegnata nei campionati nazionali che si terranno a Misano Adriatico, in Emilia Romagna. «A nome della città vi faccio i complimenti per il prestigioso risultato», ha detto Beccu. La squadra era accompagnata dall’allenatore e presidente della Hac, Roberto Deiana. «I recenti tagli ai fondi regionali ci hanno messo in grossa difficoltà - ha spiegato Deiana -. Per questo ci stiamo appellando a sponsor e privati affinché ci supportino».

