VaiOnline
Azzurri.
20 febbraio 2026 alle 00:16

Cerimonia di chiusura, Vittozzi e Ghiotto i portabandiera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le volte millenarie dell'Arena di Verona sono pronte a ospitare, domenica sera, la cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina. Portabandiera degli azzurri due campioni simbolo di queste Olimpiadi: Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, in rappresentanza di una delegazione che finora ha raccolto 26 podi, trasformando Milano Cortina 2026 nell'olimpiade invernale più vincente di sempre per l'Italia. «Sono sinceramente senza parole e molto emozionata», ha commentato l'atleta friulana, primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano nell'inseguimento, e argento nella staffetta mista. Accanto a lei Ghiotto, medaglia d'oro nell'inseguimento uomini del pattinaggio di velocità: «Non mi era mai capitato di essere preso in considerazione per un evento così importante, non sono abituato a queste cose».

La cerimonia sarà ispirata alla ricchezza culturale e artistica dell'Italia, dal titolo “Beauty in action”, immaginata come un racconto spettacolare capace di fondere musica, immagini e performance e con protagonisti star come il cantautore Achille Lauro, che sarà anche co-conduttore al festival di Sanremo, l'attrice Benedetta Porcaroli e il dj e produttore Gabry Ponte, che promette di far ballare tutta l'Arena con hit come “Blue”. All’esterno, tra piazza Bra e il Teatro Filarmonico, si esibiranno il coro e l'orchestra della Fondazione Arena di Verona. Protagonisti l'étoile Roberto Bolle, il compositore Michele Braga e il musicista Vittorio Cosma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras