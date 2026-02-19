Cerimonia di chiusura, Vittozzi e Ghiotto i portabandiera 

Le volte millenarie dell'Arena di Verona sono pronte a ospitare, domenica sera, la cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina. Portabandiera degli azzurri due campioni simbolo di queste Olimpiadi: Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, in rappresentanza di una delegazione che finora ha raccolto 26 podi, trasformando Milano Cortina 2026 nell'olimpiade invernale più vincente di sempre per l'Italia. «Sono sinceramente senza parole e molto emozionata», ha commentato l'atleta friulana, primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano nell'inseguimento, e argento nella staffetta mista. Accanto a lei Ghiotto, medaglia d'oro nell'inseguimento uomini del pattinaggio di velocità: «Non mi era mai capitato di essere preso in considerazione per un evento così importante, non sono abituato a queste cose».

La cerimonia sarà ispirata alla ricchezza culturale e artistica dell'Italia, dal titolo “Beauty in action”, immaginata come un racconto spettacolare capace di fondere musica, immagini e performance e con protagonisti star come il cantautore Achille Lauro, che sarà anche co-conduttore al festival di Sanremo, l'attrice Benedetta Porcaroli e il dj e produttore Gabry Ponte, che promette di far ballare tutta l'Arena con hit come “Blue”. All’esterno, tra piazza Bra e il Teatro Filarmonico, si esibiranno il coro e l'orchestra della Fondazione Arena di Verona. Protagonisti l'étoile Roberto Bolle, il compositore Michele Braga e il musicista Vittorio Cosma.

