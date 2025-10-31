Cerimonia del 2 Novembre, omaggio ai sindaci defunti 

Un omaggio ai sindaci defunti e alle personalità che hanno onorato la città. Domani, in occasione della ricorrenza del 2 novembre, l’amministrazione comunale commemora gli amministratori scomparsi. Durante la cerimonia, organizzata in collaborazione con le istituzioni del territorio, alle 9.30 nel cimitero San Pietro, il sindaco Massimiliano Sanna deporrà una corona di fiori davanti alla targa dedicata a tutti coloro i quali si sono adoperati nelle più importanti sedi amministrative, autonomistiche e democratiche. Un modo semplice per onorare la memoria, il passato e ricordare chi non c’è.

RIPRODUZIONE RISERVATA