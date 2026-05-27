Cerimonia all’istituto comprensivo 

A Santadi, domani alle 11, all’istituto comprensivo Santadi Narcao, si terrà la cerimonia di intitolazione della sala teatro della scuola secondaria di I grado a Maria Arcangela Turturo, vittima di femminicidio a Gravina di Puglia il 6 ottobre 2024. Lo scorso dicembre, durante l'incontro con l'artivista viandante Rosalba Castelli e con il progetto Orme d'ombra, gli studenti accolsero un nastro bianco ricamato con il nome di Maria Arcangela Turturo. La targa riporterà le parole: “In memoria di Maria Arcangela Turturo, nel segno delle Orme d'ombra, perché il suo nome resti tra i passi di chi continua il cammino. La comunità scolastica di Santadi ne custodisce la memoria e rinnova il proprio impegno contro ogni forma di violenza”. Gli studenti riceveranno un segnalibro: “Il silenzio protegge la violenza. La memoria costruisce futuro”. (m. t.)

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