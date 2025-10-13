Cerealicoltura, il grido d’allarme dell’Isola 

Scattare una fotografia del comparto cerealicolo della Sardegna, ormai radicato quasi esclusivamente nelle pianure centro meridionali dell’isola, non è cosa facile soprattutto a causa delle numerose variabili intervenute negli ultimi due decenni.

Lo scenario

Un cambiamento che ha mosso i primi passi con le riforme messe in essere dalla Commissione europea nella prima parte degli anni Duemila, quando si è intervenuti nel favorire le produzioni cerealicole con la rotazione della lavorazione dei campi, così da garantire la coltivazione di leguminose, e destinando quindi i premi comunitari per gli agricoltori su nuovi canali di erogazione che andassero oltre la monocoltura del grano. Questo ha ridotto le superfici coltivate che solo in parte sono state recuperate come seminativi a leguminose. Un calo che ha portato le aree destinate al grano duro in Sardegna dai 97mila e 108 ettari del 2003 ai 28mila e 475 ettari del 2025. Un trend che dal 2017 a oggi non ha mai superato, tra alti e bassi, il tetto dei 30mila ettari.

Le voci

«Le forti oscillazioni al ribasso del comparto cerealicolo, con un valore pagato a chi coltiva tra i 28 e i 30euro a quintale all’interno di programmi di filiera, che si riducono a 26euro per chi opera fuori da tali progetti, sono il maggior ostacolo sul cammino delle produzioni di qualità e soprattutto sul piano della sopravvivenza delle imprese. Prezzi così stracciati rischiano a volte di non coprire le spese di preparazione dei campi, acquisto delle sementi e trebbiatura finale. Una condizione ormai insostenibile che sta spingendo molti cerealicoltori a rivolgere le proprie attenzioni verso altre colture o all’abbandono della professione». Lo ha detto Alessandro Abis, agricoltore di Villasor e presidente di Confagricoltura Cagliari. «Per migliorare la situazione è necessario puntare su due direttrici di intervento: una interna con la valorizzazione delle filiere che assicurano produzioni di grano sardo per la trasformazione in pani tradizionali, primo il Carasau. L’altra», conclude Abis, «è quella della concorrenza del grano straniero, prodotto con normative agrosanitarie molto meno stringenti di quelle comunitarie». I raccolti ormai «non riescono pertanto a soddisfare neanche la domanda interna di grano duro», ha osservato Marco Dettori, direttore del servizio per la ricerca sui sistemi colturali erbacei di Agris.

