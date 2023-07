«Cerco una donna che mi faccia compagnia» 

«Essendo vedovo cerco donna che sia disposta a farmi da badante, o eventualmente per compagnia e eventualmente convivere o addirittura, se andiamo d’accordo, ci sposiamo». Il messaggio non sarà stilisticamente ineccepibile, ma è chiarissimo, diretto. Antonio Pia, cronista e fotoreporter ussanese di 77 anni, vedovo da quattro, autore dell’inserzione nella quale parla col cuore in mano, aprendo a dettagli importanti della sua intimità. «Sono malato e non cammino bene, per tutto il resto sono ok, a posto». Il desiderio di Pia (ma il suo è più che altro un bisogno) di trovare una compagna, è affidato all’accorato post comparso sul gruppo social “Sei di Ussana se…”, il gruppo facebook che accoglie informazioni e notizie utili di varia natura e che ha dato spazio alla ricerca di Antonio Pia dell’anima gemella. Che, se fosse possibile, dovrebbe essere di Ussana («non sono razzista ma vorrei una donna di Ussana», dice), anche se andrebbe bene anche una donna della vicina Monastir, o Sestu, Serdiana o magari Dolianova. Il paese natale, quest’ultimo, della compianta moglie Paola che se n’è andata (stroncata da una malattia) quattro anni fa, lasciando Antonio solo, malato e in ansia per il futuro.

La ricerca

«Sono malato e ho bisogno di aiuto», chiarisce meglio Pia, che parla di cadute in casa, e della paura che possa succedere ancora, e di non potere essere soccorso. «Se dovesse succedermi di nuovo chi mi aiuta? Chi apre la porta ad un medico, o al personale dell’ambulanza?». Chi lo conosce bene racconta del vero tallone d’Achille del pensionato: «La notte vive nel terrore che possa stare male, o peggio morire, da solo, senza che nessuno possa soccorrerlo». Nella mente dell’anziano, per decenni cronista e fotoreporter free-lance («sono stato anche inviato in Africa») e al servizio di testate della Svizzera (Il Lavoro, Reporter, L’Eco, Prospettive, tra le altre) che gravitano attorno alle comunità degli emigrati italiani, preoccupato per la sua sorte e desideroso di affetto.

Niente sesso

Ricerca di compagnia che nasconde un altro fine, magari quello di avere favori sessuali? Qualche leone da tastiera ha provato ad indirizzarlo verso i siti di incontri o addirittura verso il mondo del porno-web, provocando le sue rimostranze. «No sesso per nessun motivo, anche volendo non potrei», sgombra il campo Antonio Pia, che si rivolge direttamente alla sua ipotetica convivente. «Questo è un lavoro adatto a persone che pagano, a fatica, un affitto. In casa ho cinque stanze a disposizione, così quando mi sento male ci sei tu, e ti risparmi l'affitto, le bollette per la corrente elettrica, l’acqua e cosi via. Non pensare ad altre cose perché non ci sono altri fini, vorrei una donna sui 60 anni, sarebbe l'ideale». Nella villa a due piani, e cinque camere da letto, nel cuore del paese, Antonio Pia attende la sua nuova compagna per un primo contatto: «Io abito da solo in via Kennedy 22, basta un colloquio, così vedrà la casa e scoprirà chi sono. Potremmo anche sposarci».

