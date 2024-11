«Cerco un furgone adatto alla mia carrozzina elettrica» 

Una raccolta fondi per aiutare Mino. A promuoverla sono stati alcuni amici di Cosimo d’Angela, 46enne focomelico, che dalla nascita è costretto a lottare con questa terribile condizione, causata pare come per tanti altri casi, da un farmaco che veniva somministrato alle donne in gravidanza.

Mino non ha un braccio e gli arti inferiori e ha bisogno di un furgone con una pedana per far salire e scendere la sua carrozzina elettrica. Adesso invece è costretto a caricarla in auto con il suo unico braccio creando un sovraccarico che potrebbe causargli ulteriori problemi. La raccolta fondi che è arrivata a circa 8mila euro è proseguita anche domenica scorsa con la vendita di alcuni oggetti al mercatino dell’artigianato, hobbisti e vintage in piazza IV Novembre, tra cui alcuni donati personalmente dal figlio di Mino: «La strada da fare per poter acquistare il furgone è ancora lunga ma andiamo avanti», dice D’Angela, «purtroppo adesso ho una Ford Fiesta, un’utilitaria che non mi consente di caricare con facilità la carrozzina».

Una vita difficile la sua fin dalla nascita, «ma non mi sono mai perso d’animo perché se ti lascia abbattere è finita». E infatti Mino è diventato anche socio di Cittadinanza Attiva Oikos e con i volontari va a ripulire strade e campagna.

