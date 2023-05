«Cerco testimoni dell’incidente» 

Colpita sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, cade procurandosi al polso destro una frattura scomposta degenerata in una “sindrome algodistrofica”. Bibiana Boasso, 47enne iglesiente ha perso quasi del tutto la funzionalità del braccio destro e ora lancia un appello disperato: «Chi ha causato l’incidente si è dileguata velocemente, cerchiamo dei testimoni per capire quali siano e di chi, le responsabilità dell’accaduto».

L’incidente

Perché dalle 16.15 del 27 dicembre scorso la vita di Bibiana, di suo marito e dei due figli (13 e 8 anni) è stata letteralmente stravolta. «Abbiamo deciso dopo tanto tempo di regalarci una vacanza a Torino - racconta il marito Matteo Mula - e prima del ritorno in Sardegna abbiamo fatto tappa al “Palaghiaccio Massari”. Avevamo eseguito pochi giri quando ho visto mia moglie dolorante sulla pista e i miei figli disperati ad assisterla». Una ragazza con un giaccone color lilla l’avrebbe urtata alle spalle ad alta velocità: «È stato come se fossi stata investita da un treno. - ricorda - Mi son ritrovata per terra con un dolore lancinante alla mano destra. Mio figlio più piccolo dice che l’autrice che provocato l’urto gli ha detto di prendersi cura della mamma, prima di dileguarsi celermente». Una testimonianza quella del bimbo che non può avere alcun peso sugli eventuali accertamenti. Il fatto è stato prontamente segnalato alla struttura, ma senza alcuna prova tangibile, rimangono vani i tentativi di poter attribuire delle responsabilità.

La diagnosi

Rientrati in terra sarda, dopo varie peripezie a Bibiana viene comunicata l’insorgenza della “sindrome algodistrofica”: «Così da quel 27 dicembre tutto è diventato un incubo - spiega - mesi di fitoterapia e medicinali, mi hanno condotto a poter riutilizzare, seppure in modo ridotto, la spalla ed il braccio, ma le dita rimangono rigide e flesse. Dovrò continuare con la riabilitazione, che andrà avanti non si sa per quanto tempo. Ringrazio il personale dei reparti di Ortopedia, Fisiatria e Reumatologia del Cto».