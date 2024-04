«Cerco la felicità negli occhi della gente» 

La residenza in Sardegna, il domicilio a Milano, nella realtà un cittadino del mondo. Nicola Guaita ha 25 anni, è cresciuto tra Cagliari e Iglesias, e solo negli ultimi due anni ha visitato 32 Paesi diversi, dal deserto del Sahara ai ghiacci della Mongolia.

Già da ragazzino documentava con una videocamera i viaggi in famiglia, poi durante l’università un tirocinio con il canale YouTube Progetto Happiness, che conta quasi un milione di iscritti. Viene assunto prima come editor, poi anche come videomaker. Oggi, insieme al frontman del canale Giuseppe Bertuccio D’Angelo, viaggia per il mondo per chiedere alle persone cosa sia la felicità. Ma è possibile trovare la felicità anche nei luoghi più in difficoltà?

L’influenza della cultura

«Non dobbiamo pensare alla felicità soltanto all’occidentale», racconta Nicola. «Per molti la felicità è avere una vita semplice con la propria famiglia e i propri animali, senza aspirazione per il denaro o il potere». Grazie al suo obiettivo, è gli occhi attraverso cui migliaia di persone vedono parti del mondo che altrimenti non potrebbero conoscere. Anche nazioni che oggi sono al centro delle cronache internazionali. Il videomaker sardo ha infatti raccontato, con la sua videocamera, la realtà di Kiev, Bucha e Irpin a un anno dall’invasione russa, e anche la vita nelle città al confine tra Israele e Palestina, solo qualche mese prima del 7 ottobre. «Pur avendo le nostre idee ben precise cerchiamo di riportare la realtà nella maniera più oggettiva possibile, poi sono gli spettatori a farsi ognuno la propria opinione».

Bambini sfruttati

Non mancano anche scene che colpiscono nel profondo: «Una delle situazioni più difficili l’ho vissuta a Kibera, la baraccopoli di Nairobi. Le condizioni di povertà erano estreme, la latrina era un buco, utilizzato da centinaia di persone». L’immagine più difficile da digerire, però, è un’altra. «Al mercato di Cotonou, in Benin, c’erano delle bambine che sollevavano sacchi di carbone più grandi di loro, guadagnando una miseria. Il loro sguardo attraverso la videocamera mi ha letteralmente trafitto», spiega Nicola, che nel raccontarlo si emoziona come se lo stesse rivivendo. Ed è per questo che sente una responsabilità in particolare. «Cerco di catturare ogni dettaglio, ho il dovere di mostrare la realtà nel modo migliore perché tutti possano conoscerla».

Situazioni rischiose

Non sono poche le situazioni in cui la volontà di raccontare popoli, culture, religioni e tradizioni l’ha condotto in situazioni rischiose. Dal viaggio sul treno del ferro in Mauritania, considerato il più pericoloso al mondo, a una notte trascorsa nella favela dei narcos in Brasile. E una volta, nella foresta amazzonica, «siamo stati qualche giorno con la tribù indigena dei Waorani, che mangia ciò che caccia. I primi due giorni non hanno trovato niente, per cui siamo rimasti a digiuno». Su Instagram crea contenuti sui suoi viaggi che ottengono anche milioni di visualizzazioni.

Il legame con l’Isola

Ma il legame con la sua terra è sempre forte, tanto da volerla raccontare proprio come fa con le sue esperienze in giro per il mondo. Sia nel male, come quando ha filmato la drammatica realtà degli incendi nel Montiferru, sia nel bene: «Ho avuto la possibilità di produrre uno spot per raccontare il Cammino minerario di Santa Barbara, ed è stato un orgoglio che sia stato trasmesso in diretta nazionale su Sky». Il futuro? «La Sardegna è meravigliosa, spero di riuscire un giorno a mostrarla anche in un contesto internazionale».

