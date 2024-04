«Cerco foto antiche per raccontare la storia del paese» 

La ricerca sul costume tradizionale di Serramanna ha fatto nascere in Valter Serra, artigiano di 62 anni, una passione nuova che lo ha portato a raccogliere fotografie storiche dei compaesani.

«L’iniziale diffidenza a concedere le proprie foto, considerate come qualcosa di intimo e privato, sta pian piano diminuendo grazie al rapporto di fiducia che si è andato a creare nel tempo e dopo aver visto il mio lavoro», racconta. Tra le tante foto collezionate negli anni di ricerca ce n’è una che lo ha fatto penare più delle altre. «Era introvabile, ma poi dentro un tubo di cartone venne fuori, ziu Peppi Medda con i boccoli, foto di fine 800 realizzata nello studio E. Mauri a Cagliari. Un’immagine con dettagli sartoriali eccezionali. Gran foto». Conquistato il ritratto, però, il lavoro non è affatto finito. «Ogni foto è unica e ha un riferimento preciso, devo collocarla in un arco temporale e nel quadro familiare, molte non riportano le informazioni e devo “interpretarle”. Tramite l’uso di particolari software, in un lavoro di post produzione». La pubblicazione di queste foto sui social ha permesso alle persone che non sono più residenti di riconoscere i parenti e contribuire a loro volta fornendo importanti informazioni e commentando con dati e dettagli storici. «Ho accumulato una discreta quantità di fotografie che sono utilissime, le stiamo catalogando e stampando per dare un lascito alle future generazioni».

