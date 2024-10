«Cerco chi mi ha salvato la vita» 

È scampata al peggio grazie all’intervento di una persona che l’ha salvata dopo essere precipitata da una tettoia, a fianco alla sua casa, dove cercava di recuperare il suo cagnolino. Anna Maria Fancello, nuorese di 58 anni, ora che sta meglio non fa che pensare a chi l’ha soccorsa per prima che vorrebbe tanto conoscere e ringraziare. La cerca con un appello social che naturalmente tutti hanno ben accolto, anche perché è il segno che dopo una settimana di ricovero in ospedale il suo stato di salute è senz’altro migliorato.

La paura

Tutto è successo otto giorni fa, nella mattinata di venerdì 18 ottobre.

Un tonfo secco e poi i lamenti provenienti dall’interno di un garage. Tanto è bastata a far scattare l’allarme per la donna di 58 anni che è rimasta ferita a causa del cedimento di una tettoia di casa sua. L’incidente poco prima delle 8 del mattino in uno stabile in via Toscana proprio davanti all’istituto tecnico Chironi.

La ricostruzione

La donna probabilmente stava passando sopra il tetto del garage, accessibile dal primo piano e questo ha ceduto improvvisamente. Lei è caduta pesantemente all’interno rimanendo ferita. A chiamare i soccorsi è stata una vicina di casa, una che abita nei palazzi vicini, che ha sentito un tonfo secco subito accompagnato dai lamenti e dalle sue grida di aiuto.

A quel punto l’allarme ha mobilitato i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per forzare la serranda del garage e raggiungere la poveretta per poi consegnarla ai sanitari che hanno portato la donna in ospedale con vari traumi. Una situazione seria che ora sembra volgere al meglio. Appena ha ripreso un po’ di forze la donna non vede l’ora di dire grazie alla persona che si è accorta in tempo dei suoi lamenti e del suo dramma. Attimi fondamentali per garantire soccorsi immediati e cure adeguate.

Gratitudine

Così adesso la donna si è rivolta al gruppo “Sei di Nuoro se” con questo appello: «Mi aiutate a trovare la donna che venerdì scorso, in via Toscana, ha chiamato i soccorsi e mi ha salvato la vita dopo che son caduta dalla tettoia del garage? Grazie». Questo il messaggio, accolto da amici e conoscenti con un sospiro di sollievo. Un appello che spera possa raggiungere tramite i social la stessa finestra che quella mattina si è aperta per verificare cosa fosse stato quel rumore inusuale, e che ha deciso di allertare i soccorsi salvando la vita alla donna, che adesso vuole ringraziare personalmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA