«Cerchiamo una casa» Appello alla Giunta dalle famiglie in difficoltà 

L’appello al Comune arriva da due nuclei familiari, ma anche altre persone si trovano in difficoltà sul fronte casa. Cristiana Manca ha 32 anni e tre figli rispettivamente di 14, 13 e 3 anni. Ha necessità di trovare con urgenza un’abitazione, si è rivolta al Comune ma al momento sembra non ci siano soluzioni immediate. Quel che chiede è quantomeno un aiuto nel trovare una casa in affitto che poi pagherebbe lei. «Devo lasciare la casa dove mi trovo. Purtroppo già in due occasioni, quando sembrava che avessi trovato per trasferirci, tutto è saltato all’ultimo minuto. Sono preoccupata perché non possiamo andare per strada – racconta la giovane mamma -. Mi sono rivolta diverse volte al Comune, mi dicono che devono fare il bando per gli alloggi popolari, ma che ci sono persone ancora in graduatoria. Sono andata anche da Area e mi hanno detto che il Comune deve indicare chi ha la priorità. Quello che chiedo è che se non hanno possibilità di assegnarmi una casa, mi diano almeno una mano a trovare qualcosa che poi pagherei io».

Il sindaco Stefano Licheri conosce la situazione e assicura che già si è mosso per trovare una soluzione. «Il problema – spiega Licheri – è che necessitano di una casa con tre camere da letto e non è facile trovarne; oltretutto gli affitti sono più alti. Ghilarza negli ultimi 10 anni, nonostante abbia perso circa 300 abitanti, ha visto aumentare il numero dei nuclei familiari, passati da 1700 a 1880.Adesso stiamo preparando il bando per gli alloggi popolari e ovviamente può fare domanda». Altra situazione critica è quella di Carmelina Mulas che vive con il figlio disoccupato. «Dobbiamo lasciare la casa dove stiamo. Non ho possibilità e ho tanti problemi di salute -racconta la donna -.Sono andata a parlare con i Servizi sociali per chiedere una casa, ma mi dicono che non c’è niente». In questo caso il sindaco spiega: «Stiamo facendo verifiche perché la signora aveva assegnato un alloggio popolare in un altro centro. Se così fosse può ritornare lì, in caso contrario provare anche lei a partecipare al bando che stiamo predisponendo».

