«Cerchiamo un campo volo per i droni» 

A. A. A. cercasi terreno da adibire a campo di volo per i droni. Per i soci dell’associazione sportiva dilettantistica Fpv Sardegna «uno spazio ad Assemini sarebbe un’ottima soluzione - dichiara Enrico Porru, 37 anni, hobbysta - perché logisticamente facilmente raggiungibile rispetto all’hinterland cagliaritano». E l’appello è rivolto anche al Comune vista l’utilità anche nel campo della Protezione civile di questi oggetti volanti.

L’associazione fa parte del Centro sportivo italiano (Csi) ed effettua corsi abilitanti per diventare pilota di drone con l’ausilio del visore. Il responsabile è Franco Aiello, 47 anni: «Occorre un terreno possibilmente in comodato d’uso gratuito, non coltivabile e che disti in linea d’aria più di 4 chilometri dagli aeroporti. Ciò consentirebbe agli atleti residenti in provincia di Cagliari di allenarsi in vista dei campionati regionali e nazionali. Per ora abbiamo trovato una soluzione momentanea a Maracalagonis, ma ambiamo a qualcosa di migliore e definitivo».

Il corso

Per diventare pilota di droni è necessario superare un corso autorizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac). Oltre alla teoria serve la pratica. Lo sa bene l’asseminese Mauro Garau, 42 anni, hobbysta: «So quanto sia importante studiare e maturare l’esperienza di volo. Nel territorio di Uta, durante il fine settimana dirigo un campo di addestramento e studio sperimentale che condivido con altri piloti e appassionati e che potrei condividere anche con altre associazioni. Penso sarà difficile creare un campo volo dentro Assemini perché il territorio ricade, quasi totalmente, in una “no fly zone”».

Gli strumenti

I droni sono strumenti di lavoro che fanno da supporto in svariate attività: riprese video, fotogrammetrie e ispezioni industriali. Ci sono poi il controllo della fauna selvatica e la ricerca dei dispersi: «Il progetto di usarli in situazioni di soccorso - dice Garau - è nato 15 anni fa e solo di recente i droni supportano gli enti di ricerca come i Vigili del fuoco».

Tanti i progetti per il futuro: «Mi piacerebbe - conclude Garau - aprire una scuola di volo che si basi prima di tutto sulla formazione. La mia missione è quella di aiutare il prossimo, condividendo le conoscenze con più di 100 persone nel dipartimento Drone Experimental Fly di Assemini. Vorrei creare un gruppo più ampio che possa lavorare in totale sicurezza - con patente, assicurazione e tracciamento - e nel rispetto della normativa sulla privacy e anche avvicinare questa attività alle persone disabili con difficoltà motorie: sarebbe un modo diverso per dare un’opportunità a chi è più sfortunato».

