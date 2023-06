«Cerchiamo medici per l’ospedale» 

«Stiamo facendo i salti mortali per garantire i turni al pronto soccorso di Isili. Se ci sono medici disponibili li invitiamo a farsi avanti». Marcello Tidore, direttore generale della Asl numero 8 non nasconde le difficoltà, ma cerca di assicurare che l’azienda sta cercando di trovare soluzioni dopo l’ennesimo disservizio denunciato da Eugenio Lai, consigliere regionale e sindaco di Escolca, che domenica ha constatato di persona l’assenza del medico durante le ore di apertura del servizio nell’ospedale San Giuseppe Calasanzio dalle 8 alle 20. Una situazione che secondo Lai è solo l’inizio di una criticità che durerà tutta l’estate e oltre.

Il personale

«La presenza del medico è garantita - ha spiegato Tidore – sia con il personale presente in loco sia con i medici che arrivano da fuori». Il dirigente ha comunque ribadito che la difficoltà maggiore resta sempre la stessa e cioè quella di reperire personale che voglia lavorare nei pronto soccorso. «Ci stiamo impegnando su questo fronte - ha aggiunto – cercando il personale non soltanto per il presidio ospedaliero di Isili ma anche per i presidi di Cagliari, anzi se c’è qualche operatore disponibile siamo pronti ad accoglierlo». La carenza medici resta dunque il problema più complicato per il piccolo ospedale del Sarcidano Barbagia di Seulo.

L’appello

Eugenio Lai, ha chiesto all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria di verificare di persona la situazione del pronto soccorso del San Giuseppe. «Vogliamo che venga qui - ha aggiunto Lai – e chiarisca qual è il suo modello di sanità per questo territorio». L’assenza del medico impedisce agli unici operatori presenti, infermieri e operatori socio sanitari, di prendere in carico un paziente. In caso di necessità l’unica possibilità è interpellare il medico di guardia o chiamare il 118. Alcuni dei medici che arrivano ad Isili però devono coprire i turni in altri ospedali che si trovano nelle stesse difficoltà come per esempio il San Marcellino di Muravera e il Santissima Trinità di Cagliari. «Abbiamo intenzione - ha aggiunto Marcello Tidore – di proporre la sede con la speranza che qualcuno accetti». Restano comunque troppo pochi i medici che si rendono disponibili a coprire i turni nei presìdi lontani dalla propria sede e questo resta l’ostacolo più difficile da superare. Ostacolo che contribuisce a inceppare gli ingranaggi creando paure e sospetti, come quello di una possibile chiusura del pronto soccorso che di fatto creerebbe un effetto domino anche sugli altri servizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA