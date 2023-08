«Cerchiamo la bellezza nella vita» 

«Chi è credente, chi ha un cuore appassionato alla realtà, dopo aver visto e ammirato la luce di Cristo Risorto, si muove: e scende dal monte della trasfigurazione, prendendo sul serio la vita quotidiana, aiutando tutti a scoprirne un senso, nel duplice valore di significato e di direzione». Come dire, aiutiamoci, cerchiamo la bellezza della vita. Parole che sanno di esortazione. Le ha pronunciate ieri mattina il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, in cima all’Ortobene. In quella lunga omelia che ha caratterizzato la partecipata messa della 123esima festa del Redentore, in un clima pressoché autunnale.

La bellezza

Un luogo che diventa ogni anno meta di pellegrinaggio, ma non solo. Ancora una volta il monte Ortobene, con la sua statua, ci permette «di interrogarci sulla vitalità della nostra fede cristiana», ha detto monsignor Mura: «Fin dal 2020 ho scelto per la riflessione in questo giorno, servendomi della maestosità intrigante della statua di Jerace, un elemento che caratterizza il Redentore. Quest’anno desidero soffermarmi sulla sua bellezza». Antonello Mura ha aggiunto: «Quando penso a come viene percepita la vita cristiana, mi rammarico che non riusciamo a comunicarne la bellezza, la sua importanza per la vita delle persone, la gioia che ne deriverebbe nell’abbracciarla. Alziamoci, rivestiamoci di luce, anche quando avvertiamo il disagio di un mondo dove le cose non vanno nella direzione della verità e della giustizia. Non possiamo rimanere a guardare la realtà, illudendoci che qualcuno risolverà quello che spetta a noi affrontare con un impegno coraggioso e consapevole».

Grande partecipazione

La città ha preso parte a quello che tutti reputano l’appuntamento più sentito di una manifestazione che è soprattutto di fede. Grande folla già dalle prime luci dell’alba, per la processione con partenza dalla cattedrale di Santa Maria della neve. Il cammino verso il Monte ha preso il via al consueto orario, alle 6. Oltre duecento fedeli si sono messi in marcia tra i tornanti dell’Ortobene, hanno raggiunto la vetta che ospita la statua del Redentore. Alle 11, invece, spazio alla messa celebrata dal vescovo di Nuoro e Lanusei, in un parco gremito nonostante il vento, le temperature autunnali e la pioggia che a tratti ha infastidito la mattinata. E in sottofondo le voci toccanti dei coristi barbaricini. «Non potevo mancare, dovevo esserci anche stavolta», ha detto un uomo attrezzato di zaino e giacca impermeabile: «È da diversi anni che affronto il pellegrinaggio, mi fa stare bene. Sì, come ha detto il vescovo, credo che ci si debba sempre più aggrappare alla fede».

Autorità, politici, sindaci del territorio e semplici cittadini. La rappresentanza della Regione era nutrita, con in testa l’assessore dei Lavori pubblici, il nuorese Pierluigi Saiu, e il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. Presente, tra gli altri, anche la deputata dei 5 Stelle, Alessandra Todde, e il forzista, Pietro Pittalis.

