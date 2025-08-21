«Cerchiamo di salvare gli alberi» 

Transenne e nastro segnaletico delimitano l’area verde che si affaccia su via Ugo La Malfa ad Assemini. Proprio qui il 13 agosto era crollato un alto esemplare di pino. L’albero, apparentemente in salute, non aveva dato evidenti segni di cedimento: «Oscillava con il vento, ma non sospettavamo he potesse cadere», hanno detto molti dei residenti della zona preoccupati, ora, del destino degli altri alberi da decenni sono radicati nello spiazzo circondato da palazzine di proprietà Area.

La Polizia locale ha ricevuto una comunicazione dai Vigili del Fuoco: «Sarebbe opportuna una perizia dettagliata se si vuole evitare il taglio dei pini». E il Comune si affiderà a un agronomo affinché trovi soluzioni per salvaguardare la sicurezza delle persone e per tentare di salvare gli alberi.

Gli accertamenti

Il tecnico dovrà studiare e valutare la sicurezza, uno per uno, di tutti gli alberi presenti nella zona: palme, ulivi ma, soprattutto, i numerosi e maestosi pini. Lo studio servirà a capire se possano minare la sicurezza delle persone: «Sin da subito - ha rassicurato il comandante della Polizia locale Danilo Piras - gli esperti incaricati dal Comune hanno portato avanti le verifiche di competenza. Effettueremo anche prove di trazione su alcuni alberi, per controllare la loro stabilità». Se dovesse emergere una situazione di pericolo imminente, è possibile che alcuni alberi vengano abbattuti.

Il parere

«Il pino è una delle specie che incute più timore», ha commentato Nicola Sedda, agronomo esperto di valutazioni di stabilità visiva dei pini: «In realtà è un albero indistruttibile se si trova nelle condizioni ideali di crescita». I problemi, che possono manifestarsi a distanza di anni, sorgono quando i terreni non sono idonei o sono stati effettuati lavori che hanno lesionato le radici della pianta: «I pini sono adatti ai contesti urbani, ma non si dovrebbero piantare senza fare uno studio preliminare del suolo». Fondamentale, inoltre, evitare la potatura senza criterio: «Un albero aerodinamicamente perfetto non andrebbe potato senza le giuste accortezze: si rischia di creare danni sia in quota sia alle radici. Gli squilibri nella chioma possono causare crolli», chiude Sedda.

Le reazioni

I residenti sono preoccupati: «Il verde è bello e salutare. Speriamo che, se proprio devono essere tagliati, gli alberi vengano sostituiti con specie arboree più resistenti», commenta Gianni Porcu. «Forse basterebbe un po’ più di manutenzione e innaffiamento», ha aggiunto Martina Salis.

Sul caso interviene l’opposizione in Consiglio: «Per ogni albero certamente malato e quindi da abbattere - chiede Niside Muscas - bisognerebbe assumere l’impegno di piantarne due. Uno nel luogo dell’abbattimento e l’altro in una zona da rinverdire».

