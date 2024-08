«Cerchiamo di evitare gli sprechi d’acqua» 

Il temporale registrato nel pomeriggio di ieri è stato sicuramente ben accolto dai domusnovesi anche se si sono resi necessari alcuni interventi su tombini stracolmi (nel viale della Libertà e non solo) da parte della protezione civile. Pur importante, però, l’intensa precipitazione non è minimamente sufficiente a risolvere i problemi di pressione idrica che da oltre un mese stanno interessando il paese delle grotte.

La siccità perdurante e il forte incremento dei consumi idrici dovuti al caldo torrido, hanno da tempo fatto abbassare il livello e messo in forte affanno la sorgente de S’Acqua Callenti che approvvigiona uno degli unici Comuni autonomi a livello idrico dell’isola. Dai rubinetti, di conseguenza, sgorga poca acqua e il problema è maggiormente avvertito il mattino presto e nelle ore di punta quando si registra appena un filo d’acqua. Respira solo chi si è dotato di un’autoclave mentre a soffrire sono le zone alte del paese. L’unica consolazione è che la situazione non si è ulteriormente aggravata. «La sorgente - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba - è in affanno e ha registrato un calo evidente ma sta resistendo anche grazie al fatto che la popolazione sembra aver recepito i nostri appelli e sta usando l’acqua in modo virtuoso evitando sprechi. Ciononostante la situazione richiede a tutti noi ulteriori sforzi per limitare al massimo l’uso dell’acqua per ciò che è indispensabile». L’obiettivo dell’amministrazione è arrivare al periodo delle piogge senza dover ricorrere alle restrizioni idriche. «Se saremo virtuosi - dice l’assessore - contiamo di riuscirci».

