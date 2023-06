Cercava una pistola Glock sul dark web: accuse cadute 

I giudici della Cassazione giudicano inammissibile il ricorso della Procura generale. Diventa così definitiva l’assoluzione di un ex carabiniere che aveva cercato di acquistare una pistola nel dark web, la parte oscura di internet.

Un anno fa Mario Floris, ex militare dell’Arma, era stato assolto dall’accusa di aver tentato di acquistare una pistola semiautomatica Glock nel dark web, il lato meno accessibile di internet (molto spesso destinato agli affari illegali ), non raggiungibile attraverso i comuni dai motori di ricerca. All’esito del dibattimento, il giudice Alessandra Angioni aveva, infatti, accolto la richiesta di assoluzione piena avanzata dal pm e dai difensori Raffaella Atzori e Marco Porcu.

La sentenza non era stata appellata dal pubblico ministero titolare del fascicolo, ma impugnata direttamente in Cassazione dalla Procura generale presso la Corte d’appello. Il 23 giugno scorso si è tenuta l’udienza davanti alla Suprema Corte che, accogliendo le richieste avanzate dal Procuratore generale di Cassazione, oltre che dai difensori Fabio Basile e Raffaella Atzori, ha dichiarato il ricorso inammissibile, suggellando dunque definitivamente l'assoluzione di Mario Floris perché il fatto non sussiste.

Si è così conclusa così una vicenda nata nel 2018 dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, scaturita da una segnalazione dell’Fbi. Gli investigatori americani avevano segnalato alla Dda che c’era un untente sardo che stava cercando di acquistare la famigerata Glock sul dark web, facendo così scattare gli accertamenti.