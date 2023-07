«Cercate il killer di mio figlio» 

L’estate amara di Paolo Meloni. Vent’anni fa il figlio veniva ucciso in piazza Segni ad Arzachena, Pierpaolo Meloni aveva 17 anni, una coltellata al cuore mise fine alla sua esistenza. Ma i genitori del ragazzo non hanno pace, hanno perso un figlio e nessuno sconta la pena per il delitto. La persona condannata, in via definitiva, di fatto è stata “liberata” dallo Stato. Si chiama Kamil Abderraman, oggi ha 40 anni, cittadinanza marocchina. Ecco, in sintesi, la sua trafila giudiziaria italiana: arrestato per omicidio, scarcerato per decorrenza dei termini della custodia cautelare (la Procura di Tempio chiuse le indagini per omicidio in ritardo), riacciuffato per rapina a mano armata, rimesso in libertà con i benefici dell’indulto, processato in contumacia, condannato a 15 anni di carcere, e intanto espulso dal territorio nazionale perché privo del permesso di soggiorno.

Dal 2010 non si hanno più notizie di lui. Tecnicamente Abderraman è un latitante, ma nessuno - questo sostengono i familiari dell’ucciso - si interessa più di lui.

«Siamo soli»

Paolo Meloni ha una piccola impresa edile, il lavoro lo ha aiutato in questi anni a reggere il dolore della perdita del figlio e tutte le “angherie” che ha riservato, a lui e alla sua famiglia, il sistema giudiziario.

Un fantasma

Paolo dice: «L’ultima cosa che mi hanno detto è questa: se passa in un porto o un aeroporto italiano o di un paese europeo, sarà arrestato. Dopo più niente. Si sono dimenticati di noi e di mio figlio. Non sappiamo dove sia la persona che ha ucciso Pierpaolo. Forse nel suo paese, forse in Germania. Non sappiamo se sia stato cercato, se venga ancora cercato. È una persona condannata in via definitiva per omicidio, eppure è stata liberata due volte e poi fatta uscire dall’Italia. Sì, perché era stato arrestato un’altra volta per una rapina e rilasciato. Cosa devo pensare? Noi ci sentiamo soli, lo Stato si è dimenticato di Pierpaolo e della sua famiglia. Anzi, non è neanche così. Perché se c’è un problema per un fattura o la minima questione fiscale, lo Stato è presente. Per il resto non c’è più interesse per quello che ci è successo». Paolo Meloni si è rivolto a figure istituzionali, alla politica, ha fatto tutti i passi necessari sul piano legale, ma la sua storia è finita nel dimenticatoio.

«Era mio figlio»

I giocatori dell’Arzachena Calcio avevano portato la maglia con il nome di Pierpaolo sulla tomba. Dice il padre: «Lui giocava, era arrivato quasi all’Eccellenza. Gli amici, i compagni di squadra lo ricordano sempre. Io dopo vent’anni di ingiustizia non so più neanche cosa chiedere. Potrei rivolgermi alle autorità perché Abderramann venga finalmente cercato e arrestato. Ma serve a qualcosa?»

