Cercasi sede definitiva per i Candelieri 

Otto candelieri storici, altrettanti riprodotti in materiale più leggero per consentire d’essere trasportati da un minore numero di partecipanti, ma l’associazione “Candelieri Beata Vergine Maria” che da decenni si occupa della tradizionale discesa dei Candelieri ha un altri problema: è in attesa di poter disporre di una propria sede, perché lo spazio attuale dove vengono conservati e custoditi quelli tradizionali, è gentilmente concesso dalla curia nella chiesa della Purissima in piazza Collegio.

Gli spazi

«Entro il prossimo mese agosto arriveranno i cinque nuovi candelieri, per una questione di spazio e di rispetto nei confronti della chiesa ospitante, sarebbe opportuno riuscissimo ad avere una nuova sede. - spiega il presidente dell’associazione Guido Borgonovo - L’idea è quella sposata dall’amministrazione comunale, ovvero ottenere uno spazio che non solo possa ospitare tutte le opere, comprese le nuove, ma anche quelle storiche, in una vera e propria area museale». La tradizionale discesa dei Candelieri negli anni passati ha dovuto fare i conti con lo scarso numero dei partecipanti disposti a trasportare in processione le opere che rappresentano non solo i gremi della città, ma anche i suoi quartieri storici: un solo candeliere tradizionale richiede l’apporto di almeno 15 portatori, per i nuovi invece (studiati per agevolarne lo spostamento) ne sono sufficienti 8: «Ma nelle ultime edizioni dobbiamo registrare un crescente numero di partecipanti sia in termini di visitatori alla processione, sia come volontari per il trasporto. - prosegue Borgonovo - Questo grazie anche al patto siglato con l’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, dall’assessorato comunale alla Cultura che ha finanziato la riproduzione delle opere e da una promozione dell’evento che è riuscita a coinvolgere i turisti che intendono partecipare attivamente all’evento. Per la prossima edizione abbiamo già ricevuto la disponibilità da varie persone, anche dall’Irlanda».

Piazza Collegio

Intanto l’assessora alla Cultura Claudia Sanna anticipa il probabile futuro della collocazione della sede dell’associazione: «Il Comune ha acquisito l’edificio storico in piazza Collegio - spiega - A breve partiranno i lavori di ristrutturazione e non solo l’associazione potrà disporre di una sede, ma sarà allestita un’area museale dove i candelieri saranno esposti ed accessibili a tutti».

