Cercasi ospedale per gli interventi 

«Salve, chiamiamo dall’ospedale di Carbonia: avete un posto per un nostro paziente col femore rotto?» La domanda, più o meno quotidiana, è rivolta agli ospedali del cagliaritano e il fatto preoccupante è che sempre più frequentemente la risposta scoraggia tutti: «Non c’è posto, siamo in difficoltà anche noi».

Lo stop

A un mese dalla nuova chiusura del reparto di Traumatologia del Sirai (era già accaduto nel 2023), la situazione sta diventando insostenibile: il personale sanitario si trova costretto a implorare posti letto per i pazienti con traumi importanti che nel Sulcis Iglesiente non possono più essere operati da fine marzo. Ed è chiusa anche la sala operatoria del Cto di Iglesias in conseguenza del fatto che per tentare di riattivare quella del Sirai erano stati dirottati a Carbonia anche medici che esercitavano nel presidio iglesiente. Più un paio di specializzandi. Da un mese la situazione è identica al 2023, ma ora a peggiorare il quadre ci si mette anche la difficoltà degli altri ospedali dell’hinterland cagliaritano che di solito in passato non avevano particolari problemi ad accogliere chi proveniva da altri ospedali. Il Brotzu ha già denunciato un super lavoro e ai pazienti quindi non resta che la “spola” fra il Policlinico, il Santissima Trinità, San Gavino, Oristano: nel senso che i medici del Sirai sono alla ricerca quotidiana di un posto in cui indirizzare i degenti che arrivano al Pronto soccorso con traumi tali da necessitare intervento chirurgico.

L’attesa

Come fatto notare di recente anche dai sindacati della Funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil e Fials, in un incontro con la direzione della Asl 7, «ad oggi non è stata trovata una soluzione e la situazione non è migliorata». Non si trovano medici e quindi la soluzione è sempre lontanissima. Uno scenario del genere si era verificato lo scorso ottobre-novembre dopo mesi di avvisaglie consistite nel fatto che per un banale intervento chirurgico per femore rotto (tipico nei pazienti anziani) i tempi di attesa erano di 20-30 giorni. A un certo punto era stata la stessa direzione sanitaria del Sirai ad aver assunto la decisione di dimettere i degenti e di trasportarli in altri presidi. Prassi che avevano inaugurato i familiari dei pazienti stanchi delle lunghe attese. La situazione era ritornata accettabile ai primi di gennaio 2024 con la riapertura del reparto e l’ingaggio di medici. Fuoco di paglia: un mese fa tutto di nuovo chiuso per fine contratti o trasferimenti. «Stante la temporanea chiusura della Traumatologia – fa sapere la manager Asl Giuliana Campus – i pazienti vengono presi in carico da altri presidi del sud Sardegna o di altre province: le attese si devono all’organizzazione del trasporto in base alle disponibilità, intanto continuiamo a cercare soluzioni per ripristinare il sevizio».