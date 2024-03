Cercasi gestore per un chiosco nel parco Marchionni 

Il parco Marchionni di Villacidro potrebbe presto avere un piccolo chiosco dedicato alle famiglie e ai ragazzi che lo frequentano, soprattutto durante la bella stagione. Il Comune ha appena pubblicato un bando per l’installazione e l'affidamento per nove anni di una struttura amovibile per la vendita di alimenti e bevande, con la finalità di offrire un servizio alla cittadinanza e riqualificare l'area del parco pubblico fra la via Parrocchia e via Gonnosfanadiga, così come è già avvenuto dal 2022 con l’affidamento del chiosco al parco Dessì n. 1.

Il bando e il modulo di domanda sono reperibili sul sito ufficiale del Comune e le richieste di concessione devono essere inoltrate via raccomandata, pec o con consegna a mano all'ufficio protocollo entro le 12 del 29 marzo. Il chiosco può essere operativo nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 ottobre, mentre l’apertura deve essere garantita nel periodo fra il 1° maggio e il 30 settembre.

Oltre al chiosco, il bando consente di progettare dei servizi aggiuntivi come tavoli, sedie e ombrelloni, bagni chimici o guardiania, purché siano anch'essi rimovibili a fine stagione e siano compresi entro lo spazio massimo di concessione di 100 metri quadri. ( m. m. )

