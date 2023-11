Cercasi figuranti per il presepe vivente 

Fervono i preparativi per la realizzazione del presepe vivente della basilica di Sant’Elena. Anche quest’anno, la Natività, con attorno tutto il villaggio di Betlemme, troverà spazio nel cortile della chiesa dove saranno realizzati anche i recinti per asinelli, pecorelle e caprette. E adesso si cercano figuranti di ogni età e collaboratori che abbiano voglia di partecipare al presepe e far rivivere la magia della nascita di Gesù Bambino.

Da due anni la basilica organizza il presepe vivente, l’unico in città. L’idea era stata del vice parroco don Gianmarco Lorrai che aveva raccontato: «L’idea mi è venuta partendo dal desiderio, non potendo andare a Betlemme, di portare Betlemme qui, per poter permettere alla gente di addentrarsi in quel villaggio e che andandosene potesse dire “Siamo entrati a Betlemme”. E io e don Alfredo con la collaborazione di tutte le associazioni parrocchiali, siamo riusciti a ricrearlo».

Intanto in città prosegue l’allestimento delle luminarie. Ieri mattina gli operai della ditta Engie erano impegnati a sistemare stelle e ghirlande in viale Colombo e in piazza Azuni nel tratto davanti alla chiesa di Sant’Agata. Non è stata ancora decisa ufficialmente la data dell’accensione ma è probabile che, come l’anno scorso, che succeda sabato in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne».

RIPRODUZIONE RISERVATA