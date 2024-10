Cercasi casa per gli anziani 

Se Calasetta piange per i problemi legati alla sua residenza per anziani, Carbonia non ride: da due anni ha una nuova struttura ma chissà quando gli anziani potranno considerarla un punto di riferimento . E nel frattempo nella città capoluogo di Provincia, con la popolazione anziana che è arrivata al 25 per cento, si contano (dopo la chiusura nel giugno 2016 della storica casa dell’anziano di via Cannas) solo due piccoli ma meritori ospizi privati. In totale, una ventina di posti.

I conti

Nel resto del territorio, ovvero nei 23 Comuni del Sulcis Iglesiente, sebbene il fabbisogno sia enorme, i posti letto sono circa 500. Ma questi sono distribuiti soprattutto nelle Residenze sanitarie assistite (le Rsa) in cui l’accesso è tramite Asl e Regione (che di recente ha ridotto i fondi) e sono cioè la Sant’Elia di Nuxis e la Rosa del Marganai a Iglesias). Poi ci sono le comunità alloggio (integrate o meno), quindi piccole realtà a dimensione in pratica familiare.Carbonia sta alla finestra benché sulla carta abbia ora una struttura all’avanguardia da 40 posti. Si trova nela ex scuola di via Dante, costruita nel 2000, usata ben poco e ristrutturata di sana pianta 2 anni fa. Una parte da progetto è stata destinata a centro anziani e l’altra inizialmente a centro migranti ma poi il Governo, a inizio 2024, ha dato l’assenso affinché sia tutto a disposizione degli anziani. Il progetto prevede un impianto moderno, anche con ambulatori e laboratori. L’urgenza non manca, «ma stiamo aspettando - ammette la presidentessa della commissione consiliare Servizi sociali Rita Vincis - che si concluda la valutazione economico finanziaria sul tipo di gestione e pertanto il tipo di bando da indire». Valutazione che, dice il sindaco Pietro Morittu, «potrebbe essere completa entro il 2024».

Il territorio

Gli altri centri per gli anziani si trovano a Sant'Antioco, Domusnovas, Carloforte, Santadi e Fluminimaggiore. A Sant’Antioco ci sono una trentina di posti. Sono le famiglie a pagare le rette (e gli ospiti non sono sempre residenti nei Comuni in cui opera la comunità). Le amministrazioni municipali integrano in casi di necessità economiche: «È un servizio – ammette il sindaco Ignazio Locci – da cui nella nostra realtà non si può più prescindere perché le richieste sono crescenti: chi opera in queste comunità offre poi livelli socio sanitari di alta professionalità». Anche a Domusnovas giungono istanze da altri Comuni, in particolare da Carbonia. A Santadi, a parte la struttura di Nuxis, c’è l’unico grosso centro del Basso Sulcis, con i suoi 17 posti: «Priorità rigorosa in base alle domande – spiega il sindaco Massimo Impera – perché le richieste incalzano e sono sempre più frequenti i casi in cui si deve intervenire per coprire l’intera retta, non perché sono alte ma perché sono sempre più basse le pensioni».

