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Carbonia.
03 giugno 2026 alle 00:40

Cercasi casa per Albeschida 

L’associazione, senza sede dal 2020, è itinerante per cause di forza maggiore 

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Dal 2020, complici gli effetti del Covid che hanno precluso la loro storica casa nel Centro di salute mentale dell’ospedale Sirai, i ragazzi e le ragazze sono senza sede. Vagano, ospiti oggi di un teatro, domani di un’associazione. Un esodo continuo, al punto che il nome stesso del sodalizio si è adeguato alla situazione: si chiama “Albeschida diffusa”.

L’attesa

Un po’ di stabilità e di certezze, però, servirebbe a tutti i ragazzi e le ragazze che da tanti anni sono la spina dorsale di un’associazione che si occupa di dare un’alternativa concreta, tramite il teatro e altri laboratori, alle persone speciali. L’associazione è stata fondata ed è diretta dallo psichiatra in pensione, Antonio Cesare Gerini, la cui figlia, Sara, ha rivolto un appello accorato al Comune e alle altre associazioni della città disponibili a condividere gli spazi. Partendo da un presupposto: in una città che vive un tracollo demografico e abbondanza di locali spesso sovradimensionati, la missione sulla carta non dovrebbe essere impossibile: «Da sei anni il sodalizio rimbalza da una sede all’altra come ospite – analizza Sara Gerini - la situazione per mio padre, che per tutta la vita ha lavorato per restituire dignità alle persone più fragili oggi continua a impegnarsi in una battaglia che considera un dovere di civiltà, ma è diventata sfiancante e per i ragazzi questa sorta di isolamento è un dramma: finché non vedremo azioni concrete e soluzioni definitive, continueremo ad insistere».

La proposta

Precisazione doverosa: il rapporto fra Albeschida e l’amministrazione comunale non è conflittuale: «Siamo sempre stati aiutati da persone, altri sodalizi che ci sono venuti incontro dandoci ospitalità provvisoria nelle loro sedi - precisa Antonio Gerini - tanto che ci siamo ribattezzati Albeschida Diffusa, e pure il Comune ha sempre assecondato le nostre richieste quando ad esempio ci sono serviti i teatri, ma il problema della mancanza di una sede esiste ancora». La proposta di Antonio Cesare Gerini è semplice: verificare se fra i locali comunali ci sia un luogo idoneo alla condivisione degli spazi. Basta organizzarsi: «Il nostro appello, volto alla collaborazione, è rivolto a chi si ritrova spazi liberi». L’appello rimanda agli altri sodalizi ma pure al “padrone di casa”, il Comune: «Il dialogo con Albeschida continua – ammette l’assessora al Patrimonio Giorgia Meli – esiste una richiesta di sensibilizzazione che sposiamo: occorre però ricordare che le associazioni occupano legittimamente le sedi municipali per aver partecipato a un bando indetto dalla precedente Giunta: ogni forma di convivenza non potrà prescindere da ciò». Albeschida è nata 26 anni fa assieme al Csm per promuovere la socializzazione dei sofferenti psichici. Da allora, la sua attività conta centinaia di eventi.

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