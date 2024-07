Cercasi “braccetto” a destra 

Tutti utili, ma nessuno indispensabile e, soprattutto incedibile. Anche per questo il mercato del Cagliari può regalare sorprese e qualcosa in più dei semplici uno o due innesti prospettati dal presidente Tommaso Giulini nel suo blitz valdostano. La settimana che comincia potrebbe essere quella dell'assalto definitivo a Gianluca Gaetano, ma tra entrate e uscite il lavoro per il ds Nereo Bonato non mancherà.

Ballottaggi

Una visita che non è passata inosservata, quella di due giorni fa al Grand hotel Billia di Giovanni Branchini, che ha tra gli altri la procura di M'Bala Nzola. Uno dei nomi che il Cagliari segue con attenzione in caso di partenza di Gianluca Lapadula, sempre nei mirino di diversi club della cadetteria. Anche se l'ingaggio del giocatore angolano resta, al momento, inavvicinabile. Col ds Bonato si è soprattutto parlato del giovane Kingstone Mutandwa, che lo scorso anno è stato lanciato da Claudio Ranieri in prima squadra e che ora viene studiato da Davide Nicola durante il precampionato. Per il giovane attaccante zambiano sono arrivate diverse richieste e il Cagliari potrebbe decidere di lasciarlo andare in prestito per il definitivo salto di qualità.

I dubbi di Nicola

Nessun riferimento diretto, ma il tecnico avrebbe chiesto al ds Bonato uno sforzo per trovare un “braccetto” di destra, dove si sta sperimentando Gabriele Zappa. Per fare spazio a un eventuale nuovo difensore, sono in uscita Etienne Catena (Virtus Verona) e Davide Veroli (duello Bari-Sampdoria). Ma il Cagliari attende proposte per uno tra Matias Wieteska e Pantelis Hatzidiakos (o entrambi) e attende di vedere all'opera Adam Obert, al momento chiuso sul centrosinistra da Sebastiano Luperto. E resta in bilico Carlos Mina, che entro il 10 agosto può andar via per 2 milioni e che comunque Nicola vedrà solo dal 6, senza poterlo utilizzare (per squalifica) con la Roma all'esordio. Ed è tutt'altro che scontata la conferma di Simone Scuffet, visto che in caso di proposte (attenzione a Toro e Fiorentina) il Cagliari lascerà partire anche il portiere friulano, con Marco Silvestri già individuato come sostituto. A Bari potrebbero finire Radunovic e Pereiro, ormai scomparso dai radar nelle sedute di allenamento. Praticamente fatta per il prestito al Cosenza di Kourfalidis e il passaggio di Zallu al Perugia. (al.m.)

