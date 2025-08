Cercasi barracelli per la nuova compagnia  

Il Comune cerca barracelli per la neonata Compagnia Barracellare di Quartucciu. Martedì 29 luglio ha infatti prestato giuramento il Capitano, Antonio Loni, e il giorno dopo l'amministrazione ha pubblicato all’albo pretorio l’avviso pubblico nel quale ricerca i barracelli. La Compagnia Barracellare dura in carica tre anni e viene rinnovata automaticamente per il successivo triennio se almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune. Per proporre la propria candidatura si ha tempo fino al 18 agosto ed è obbligatorio utilizzare il modulo di adesione che deve essere ritirato al comando della polizia municipale nei seguenti orari: la mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il pomeriggio di giovedì dalle 15.30 alle 17. Il servizio barracellare è a titolo di volontariato e quindi non c'è retribuzione.

