Cercasi bagnini, candidature entro giovedì 

C’è tempo fino a giovedì per partecipare alla manifestazione d’interesse e aggiudicarsi il servizio di salvamento a mare nella costa quartese per la stagione balneare 2024. Dopo il sì in Giunta al programma, gli uffici comunali del settore Ambiente hanno definito e pubblicato il bando.

Il servizio sarà più o meno come quello organizzato negli ultimi anni: quattro torrette di avvistamento, ciascuna con bagnini muniti di brevetto, distribuite lungo la costa quartese. Due saranno al Poetto, le altre due a Flumini-Sant’Andrea e a Geremeas, nella località Kal’e Moru.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso per affidare la gestione durante la stagione estiva: una selezione pubblica rivolta alle organizzazioni di volontariato abilitate al servizio, che si conta di chiudere nel giro di due settimane. Fra i requisiti indicati c’è quello di aver “svolto nel triennio precedente analoghi servizi di sorveglianza e soccorso a mare presso Comuni o Province”, si legge nella delibera.

I bagnini dovrebbero arrivare nelle spiagge quartesi dai primi giorni di luglio, come lo scorso anno. Non solo: oltre a sedie job da mare da mettere a disposizione dei bagnanti anziani e diversamente abili, è richiesta la presenza in ciascuna torretta di defibrillatori e di gonfiabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA