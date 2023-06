Cercasi assessore per i Servizi sociali del Comune di Carbonia. Sono senza guida da tredici giorni, ovvero dalle dimissioni di Roberto Gibillini, avvenute lo scorso 29 maggio.

Lunga attesa

Tutto lasciava presagire una sostituzione lampo ma così non è stato. Quando a dimettersi dalla Giunta Morittu fu l’esponente di “Carbonia Avanti”, Stefano Mascia, le cose andarono ben diversamente. L’allora assessore ai Lavori pubblici e Ambiente ufficializzò le sue dimissioni il 14 novembre 2022 e nell’arco della stessa giornata venne nominato successore Manolo Mureddu. Oggi la situazione sembra più complessa. Da tempo si parla di un accordo interno al gruppo “Ora x Carbonia” secondo il quale Roberto Gibillini, secondo dei non eletti in lista, sarebbe stato sostituito dopo un anno dal primo dei non eletti, il geometra e dipendente del Consorzio industriale di Portovesme Paolo Moi. Lo stesso accordo prevede che a Moi subentrerà, prima della scadenza del mandato, l’avvocata Irina Piras, terza dei non eletti. Ad oggi niente di tutto questo è avvenuto e bisogna capire il perché. L’accordo non è più sul tavolo? Tempi tecnici per una più approfondita riflessione? Dal palazzo tutto tace e le voci più informate dicono che nelle prossime ore il rebus sarà sciolto.

Le ipotesi

È ovvio, però, che nel frattempo si cerchi di capire quali potrebbero essere le altre soluzioni in campo. Rimanendo all’interno del Consiglio i più papabili potrebbero essere gli attuali consiglieri: il capogruppo Beppe Vella, dipendente Coldiretti con un’esperienza pluridecennale nel sociale all’interno dell’associazionismo cattolico; oppure Pino Giganti, imprenditore con lunga esperienza nel mondo giovanile in virtù del suo impegno nel settore sportivo. Va evidenziato che al momento della formazione della giunta, all'indomani delle elezioni, i due davanti alla proposta di assumere l'incarico avevano preferito mantenere lil ruolo di consiglieri. nel frattempo però è passato un anno e mezzo che in politica può essere un'era glaciale o un battito di ciglia.

Volgendo lo sguardo fuori dal Consiglio, un nome possibile che a nessuno sfugge è quello di Alberto Zonchello, referente della lista, storico dirigente Udc, con esperienze come membro dell’ufficio di Gabinetto dell’assessore regionale alla cultura Andrea Biancareddu, consigliere comunale di opposizione nel primo decennio di questo secolo in opposizione all’allora sindaco Tore Cherchi e candidato alla carica di primo cittadino nel 2006 e nel 2011 contro il centrosinistra.

