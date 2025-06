Cercasi acqua di sorgente 

Le sorgenti, un tempo, costituivano la principale fonte di approvvigionamento d'acqua potabile per le famiglie di Iglesias. In questi giorni di gran caldo c’è chi vorrebbe utilizzarle per l’approvvigionamento idrico ma ormai è complicatissimo.

I siti storici

A Iglesias le più importanti e frequentate erano le sorgenti di Bingiargia e Campera che sorgono lungo la strada che da via Sant'Antonio conduce a Bindua. Entrambe le fonti, che erano anche meta privilegiata per scampagnate, passeggiate, spuntini si sono purtroppo prosciugate. Tra le cause, come spiega il geologo Franco Cherchi, «rientrano gli effetti climatici ma anche, e soprattutto, l'eccesso di prelievo a valle che ha sottratto gli apporti idrici agli acquiferi decretando il prosciugamento delle fonti: per fare un esempio, nel 1914 la sorgente di Bingiargia da sola alimentava Iglesias con una portata di 2 litri al secondo, adesso la città ha un fabbisogno di 100 litri al secondo». Il processo di impoverimento delle falde acquifero, purtroppo, potrebbe essere senza ritorno: «Ci sono poche possibilità - continua Cherchi - che le sorgenti si possano ripristinare. Si può solo sperare che, grazie ad autunni e inverni particolarmente piovosi, le acque sorgive riescano a risalire fino alla fonte». Tutto questo ha ovviamente decretato l'abbandono della frequentazioni delle fonti e, conseguentemente, sancito l'oblio del significato intrinseco e profondo che queste rappresentavano al di là del loro mero utilizzo. «Campera e Bingiargia - racconta Marcello Pani, profondo e stimato conoscitore del territorio e della natura - risalgono all'epoca romanica e hanno un valore storico e archeologico inestimabile, oltre che rappresentare dei luoghi simbolici per Iglesias».

San Benedetto

Ma c’è chi non ha perduto l'antica usanza di fare scorta d'acqua alle fonti. Tra questi c’è Franco Piras, settantasettenne di Iglesias. Un tempo egli andava ad approvvigionarsi nelle storiche sorgenti poco fuori la città; ora che queste si sono prosciugate non rinuncia alla sua abitudine a costo di percorrere qualche chilometro in più per raggiungere la frazione di San Benedetto, località in cui si trova una delle ultime fonti ancora attive: «È una ritualità che conservo fin da bambino, quando accompagnavo mio padre a bordo di una “apixedda” carica di bidoni, bottiglie e brocche alla volta delle varie sorgenti che impreziosivano le campagne circostanti. Non si tratta - prosegue Franco - di un risparmio economico, bensì di poter trascorrere del tempo all'aria aperta e magari scambiare qualche chiacchiera con altre persone venute per lo stesso scopo». In uno scenario nel quale si è man mano assistito a un lento ma inesorabile e incessante depauperamento delle risorse idriche naturali, vi è la nota positiva rappresentata dalla rinascita di un altro luogo molto importante e significativo per gli iglesienti: “Le quattro stagioni” e le sue sorgenti. Il parco, situato a qualche centinaio di metri dal lago Corsi, è interessato da importanti lavori di ripristino e riqualificazione. «Il nostro intento - spiega Francesco Melis, assessore all’Ambiente - è quello di restituire a Iglesias uno tra i luoghi più suggestivi e amati dai cittadini».

