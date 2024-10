Cercare un benessere dopo la diagnosi  

Che impatto psicologico?

La diagnosi di una malattia come la sclerosi multipla è un momento dal quale si inizia a percepire il modo di vivere in modo differente, per quanto riguarda le relazioni familiari, sociali, l’ambito lavorativo e la progettualità futura. Si tratta di una rottura dell’equilibrio che determina emozioni quali paura, rabbia, sconforto, impotenza, insieme alla tendenza a negare ciò che sta accadendo. Gradualmente le reazioni emotive vanno via via attenuandosi, portando successivamente a una riorganizzazione in cui la focalizzazione si sposta dai limiti imposti dalla malattia alla scoperta delle risorse personali e sociali che consentano uno stato di benessere, pur diverso da quello precedente.