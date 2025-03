«Cercare la causa della meningite è fondamentale» 

«Le cause della meningite possono essere diverse, batteri, virus, funghi, e tra i batteri, il rischio maggiore è quello da meningococco (Neisseria meningitidis), e infatti correttamente è stata valutata la necessità di osservare i contatti stretti del giovane deceduto avvenuti negli ultimi dieci giorni, ai quali eventualmente dovrà essere fatta una profilassi antibiotica specifica», spiega il microbiologo Aldo Manzin, professore dell’Università di Cagliari.

Il dramma

Tristezza e paura attanagliano la comunità di Ghilarza all’indomani di una tragedia immensa: Gabriele Pinna, 21 anni, è morto sabato all’alba nella Rianimazione dell’ospedale San Martino di Oristano, in base alla sintomatologia presentata – ha comunicato la Asl 5 – per meningite.

«In questo caso specifico non c’è ancora un dato accertato», prosegue Manzin, «la ricerca dell’agente eziologico è fondamentale. La meningite è una delle manifestazioni di patologia provocata da meningococco, poi c’è una forma ancora più grave, la sepsi, con un tasso di mortalità elevata, ancora, ci sono malattie che lasciano residui, pensiamo a Bebe Vio, la schermitrice colpita da una meningite fulminante da bambina che le ha causato una grave infezione del sangue che ha portato all’amputazione degli arti. E poi ci sono quelli più fortunati che superano tutto. Insomma, c’è un quadro variegato di manifestazioni cliniche, che vanno dal contagio senza sviluppare la malattia a forme gravissime che danno uno shock tossico che richiede la Rianimazione e spesso ha esisto infausto».

Il contagio

Il contagio «avviene per via aerogena, con le goccioline di saliva, respirando, stando insieme in un locale, bevendo dallo stesso bicchiere, baciandosi, eccetera. Ciascuno di noi può essere un portatore sano di Neisseria meningitidis e trasmetterla a un’altra persona, non sempre provocando la malattia. Ne esistono diversi tipi, la più insidiosa è il meningococco di tipo B, poi c’è il tipo C, e altri sierotipi.

Non è molto frequente, anzi, si registrano solo casi sporadici, ma il fatto che sia rara non deve far sottovalutare la sua estrema pericolosità. Ricordo che per tutti esiste il vaccino, la vaccinazione per tutte le forme di meningococco è raccomandata a partire dal primo anno d’età. Per chi non l’avesse fatta, è offerta anche ai giovani».

Il precedente

Nel 2018 ci fu una vera e propria emergenza nel Cagliaritano, con 8 casi accertati da fine dicembre a metà marzo: erano morti due giovani, che avevano partecipato a feste diverse in due locali notturni (che poi erano stati chiusi dalla Asl), altri ragazzi erano stati ricoverati, anche in gravi condizioni, ma erano riusciti a salvarsi. Erano state vaccinate e sottoposte a profilassi un migliaio di persone.

La vaccinazione

Sentiamo che colpisce più i bambini, è vero? «Colpisce maggiormente coloro che si trovano in situazioni per cui possono entrare più facilmente a contatto con il germe», aggiunge professor Manzin, «piccoli alla scuola dell’infanzia oppure giovani adulti che fanno vita sociale. Anche se non è molto frequente (l’Iss fa una sorveglianza a livello nazionale) la vaccinazione è consigliata, soprattutto alle persone fragili».

