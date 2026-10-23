Cercansi sponsor per i grandi eventi 

Cercasi soldi privati per la cultura. Da Palazzo Ducale parte l’avviso rivolto agli sponsor che vogliano investire nei grandi eventi, dalla Faradda alla Cavalcata Sarda, da Monumenti aperti a Capodanno. È un cambio di paradigma per il Comune che apre ad altre forme di finanziamento pubblicando un avviso pluriennale, dal mese prossimo al luglio 2029, destinato a chi vuole intrecciare la propria realtà alle manifestazioni identitarie sassaresi. Figurando come main sponsor al prezzo di 30mila euro, in soldi o forniture, oppure co-sponsor da mille a 29mila, in cambio del ritorno di immagine garantito dalla propria presenza su tutti i materiali e i canali di comunicazione dell’evento, oltre ai benefici fiscali previsti dalla legge.

I modelli sono alti, la Scala di Milano ad esempio, sostenuta dalle multinazionali, o il Colosseo, la cui manutenzione venne garantita da investitori privati, all’insegna di una visione che cerca la leva dell’arte e dell’intrattenimento per far correre la città. Un obiettivo che ha già agganciato istituzioni e associazioni datoriali di categoria, insieme alle reti di commercianti e artigiani. «Ora vorremmo estendere il “patto” anche alle realtà private che legano il proprio nome e la propria fortuna a Sassari e al suo territorio», spiega il sindaco Giuseppe Mascia. Molteplici le sponsorizzazioni contemplate e con un ruolo potenziale anche più esteso del mero mecenate. «Potranno proporre - chiarisce l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni - ulteriori iniziative sia nel campo dell’arte e dello spettacolo che nella promozione turistica».

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