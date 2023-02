Cercansi professionisti per i bandi del Pnrr  

Un vero e proprio staff che si occuperà solo ed esclusivamente della gestione dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. È questo l’intento portato avanti dall’amministrazione comunale di Escalaplano, che ha pubblicato un bando per l’affidamento di un incarico di collaborazione professionale con contratto di lavoro autonomo di 36 mesi a un esperto contabile tecnico junior per lo svolgimento di attività nell'ambito del Pnrr. Il professionista dovrà avere una laurea, anche triennale, in materie economico-giuridiche. Si potrà presentare istanza di partecipazione entro il 7 marzo.

Con le stesse modalità è stato già assunto un ingegnere e a breve verrà pubblicato un ulteriore bando per i reclutamento di un istruttore tecnico direttivo che verrà assunto dal Comune fino al 2026: sarà a tutti gli effetti un dipendente per tre anni dopodiché l’amministrazione comunale potrebbe stabilizzarlo.

«Queste professionalità – precisa il sindaco Marco Lampis – si dedicheranno solo ai fondi del Pnrr, dalla gestione alla progettazione, dal monitoraggio alla rendicontazione». I fondi per lo sviluppo sono diversi e importanti.