«Cercansi presidenti di seggio»: l’appello del sindaco 

“AAA presidenti di seggio cercansi”. È l’appello del sindaco Pietro Pisu che, davanti alla difficoltà di reperire tra gli iscritti all’albo «persone con adeguata preparazione e disponibili ad assumere l’incarico in qualsiasi momento», ha predisposto una manifestazione d’interesse «necessaria per reclutare un numero congruo di persone realmente interessate a svolgere il ruolo di presidente di seggio per le prossime elezioni europee».

Durante le recenti consultazioni regionali, infatti, il Comune di Quartucciu è andato incontro a una serie di defezioni dell'ultimo momento che hanno messo in grossa difficoltà sia la Corte d'appello che lo stesso Comune nel trovare persone in grado di subentrare.«L'albo dei presidenti di seggio è attualmente composto da circa 300 persone che si sono iscritte nel corso degli anni ma che oggi forse non sono più interessate a svolgere questo servizio, visto che, scorrendo l'elenco, quasi tutte hanno rinunciato alla chiamata», spiega Pisu, «l’obiettivo è quello di conoscere quanti, fra i nostri concittadini, sono realmente interessati e motivati a svolgere questo importante e delicato servizio». Per presentare la domanda c’è tempo fino al 10 maggio, ma aggiunge il sindaco «invitiamo tutti coloro che fanno parte dell'albo e che non sono più interessati a darne comunicazione all'ufficio elettorale del Comune per essere cancellati».

