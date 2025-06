Cercansi medici: postazioni 118 a mezzo servizio 

La “chiamata alle armi” arriva dall’Areus (Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna): con la determina 330 stabilisce la pubblicazione sul Buras degli “incarichi vacanti di emergenza territoriale per l’annualità 2025”. Che cosa significa, traducendo dal burocratese? L’Areus elenca il numero di medici mancanti nelle postazioni del 118, nella speranza che qualche specialista colmi le lacune. Obiettivo ambizioso ma non facilmente raggiungibile: nelle quattro postazioni della Assl Cagliari al di fuori della cerchia urbana, su ventiquattro medici necessari per garantire il servizio, ne mancano addirittura otto: quattro a Senorbì, due a Muravera, uno a Isili e Sarroch.

L’allarme

La situazione più grave, ovviamente, è quella del centro della Trexenta. «Capita», dice il sindaco Alessandro Pireddu, «che l’ambulanza sia costretta a uscire con il solo infermiere». Che, magari, può gestire il trasferimento del paziente verso Cagliari che dista 20, 25 minuti di strada. «Ma la postazione deve anche occuparsi del Gerrei: davanti a un’urgenza 45 minuti diventano un’eternità». Che cosa fare? «Abbiamo individuato uno stabile per avere una sede più funzionale». Ma servono i medici. «Altrimenti rischiamo di avere una postazione India (Infermieri per il domicilio e l’assistenza)». Cioè con l’ambulanza ma senza medici.

La richiesta

Preoccupazione condivisa anche nella postazione di Muravera. «I timori», interviene il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu che spesso visita quel luogo, «sono anche dei lavoratori che operano lì. Tutti sono in attesa di interventi da parte dell’Areus». E Porcu sente particolarmente il problema perché negli ultimi tempi la situazione è peggiorata. «Sino alla pandemia in paese avevamo una postazione privata che poi è stata spostata. Poi, c’è il problema del ponte: le ambulanza non possono passare nel guado. Ecco perché chiediamo una postazione anche a Villaputzu». Problema opposto è quello di Sarroch. «Perché», racconta il sindaco Angelo Dessì, «abbiamo avuto alcuni incontri nel corso dei quali si è parlato dello spostamento della postazione a Capoterra. Un ulteriore problema, oltre quello della mancanza dei medici».

Le regole

Ma perché tanti ostacoli? «La Sardegna», risponde Luigi Cadeddu, memoria storica del 118 isolano, «è stata l’ultima ad attivare il servizio nel 2000. Furono individuate postazioni provvisorie in base non alle esigenze ma alla disponibilità di locali. Postazioni che, però, sono diventate definitive. Queste basi dovevano avere sei medici, sei infermieri e sei autisti». A organico completo (senza cioè ferie o malattie), per i medici ci sarebbe stato un surplus settimanale di 24 ore che si sarebbe potuto dirottare nei pronto soccorso. «Una soluzione», interviene il sindaco di Isili Luca Pilia, «che sarebbe stata ideale per noi, visto che, oltre che garantire il servizio del 118, avrebbe tolto qualche affanno al pronto soccorso».

Le assenze

L’Areus ha lanciato l’appello. Ma non è facile essere ottimisti. Per lavorare nel 118 occorre avere il certificato Met (Medico emergenza territoriale). «L’ultimo corso fatto nel 2018», riprende Cadeddu, «aveva una richiesta di 60 posti: parteciparono in 40 e meno di 10 ora sono in servizio. Costò alcuni milioni di euro per non coprire neanche il 15 per cento delle necessità». Un corso che, se pagato dal singolo, sarebbe costato qualche migliaio di euro. Così c’è chi, ottenuto il certificato gratis, ha deciso di spostarsi verso luoghi dove sarebbe stato pagato meglio. E la situazione diventa sempre più grave. «Perché manca una pianificazione a 3-5 anni. Che cosa accadrà quando anche i più giovani del corso del Duemila andranno in pensione?».

