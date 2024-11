Cercansi figuranti per il presepe vivente 

La basilica di Sant’Elena si prepara anche quest’anno ad accogliere il presepe vivente. Nel cortile della chiesa dalla parte di via Eleonora d’Arborea, sono già in corso i preparativi per allestire il villaggio di Betlemme in grande stile.

E questa sarà un’edizione arricchita anche dalla presenza di un mercatino di Natale e di tante altre novità.

Proprio per rendere il presepe ancora più bello la basilica è alla ricerca di figuranti. «Invitiamo tutti coloro che desiderano partecipare a questa iniziativa a unirsi a noi», si legge nella pagina web della parrocchia, «sarà un’opportunità unica per rivivere la storia della nascita di Gesù e trasmettere il messaggio di amore e speranza che il Natale porta con sé». Chi fosse interessato, «a far parte di questa esperienza, ci contattati per maggiori informazioni. Ogni contributo è prezioso e insieme possiamo rendere questa iniziativa indimenticabile».

Come? Chiamando il numero 3282615837. Il presepe si potrà visitare dal 15 dicembre al 6 gennaio. Il 15 dicembre alle 19 è prevista l’inaugurazione alla presenza dei sacerdoti, della comunità parrocchiale e di tutti i fedeli. Le rappresentazioni sono previste dal 15 al 23 dalle 17 alle 20 e poi il giorno di Natale il 25 dalle 10,30 alle 12. Il 28 e il 29 dicembre e il 4 e 5 gennaio dalle 17 alle 20 e il 6 gennaio dalle 10,30 alle 12 per l’arrivo dei Re Magi.

