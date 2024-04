Cercano inquilini abusivi, trovano droga 

Cercano inquilini abusivi, trovano uno spacciatore, che poi viene arrestato. È successo ieri in via Bosco Cappuccio, a San Michele.

La segnalazione

Alcuni residenti di una palazzina avevano segnalato al centralino della questura che alcune persone stavano forzando la porta di ingresso di un appartamento con il probabile intento – sostenevano – di occupare abusivamente la casa. Il rumore dei colpi di un martello sulla maniglia e altro frastuono avevano messo in allarme i vicini. In questo caso, però, non c’era nessuno che voleva sfondare la porta, ma stavano semplicemente il figlio della padrona di casa stava cambiando la serratura perché funzionava. Sta di fatto che sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante, che erano in zona per un servizio di controllo del territorio. Da qui la decisione di identificare tutte le persone presenti.

Tutti identificati

Durante il controllo, gli operatori hanno notato un uomo che si allontanava verso una delle camere con l’intento di sottrarsi al controllo. Carlo Sanna, 42 anni, è stato bloccato, identificato e perquisito: con sé, stando alla ricostruzione dell’accusa, aveva un marsupio all’interno del quale c’erano 34 involucri di plastica con cocaina ed eroina e la somma di 300 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. In tutto circa 9 grammi (7,5 di cocaina e 1,5 di eroina)

La perquisizione è stata successivamente spostata a casa del 42enne, ma ha avuto esito negativo. Ciononostante Cocco, difeso dall’avvocata Cinzia Lilliu, è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura e arrestato su ordine del pubblico ministero di turno, la sostituta procuratrice Rossana Allieri, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La convalida

Ieri mattina il 42enne è comparso in Tribunale: gli atti sono stati convalidati dalla giudice Stefania Selis è, subito dopo l’udienza, l’indagato è stato rimesso in libertà senza che gli fosse applicata alcuna misura cautelare. Per il processo se ne parlerà in un secondo momento.

La direttissima è stata rinviata per consentire all’avvocata Lilliu di studiare gli atti dell’arresto, ottenuti solo poco prima della convalida, e scegliere sia quale possa essere la migliore strategia difensiva che per valutale l’eventuale rito.

