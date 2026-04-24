Cercando Gramsci: tour reading per Ghilarza 

Anche la Settimana Gramsciana celebra oggi la Festa della Liberazione con due appuntamenti: alle 11 dalla Torre Aragonese partirà “25 aprile con Gramsci”, un tour reading per le vie di Ghilarza con Maurizio Pretta, Ornella Piroddi e Giacomo Casti, che andrà alla scoperta dei luoghi più cari all'intellettuale e scrittore. Attraverso letture, racconti, aneddoti e riflessioni, si ricorderà la sua vita a Ghilarza e il suo impegno contro la dittatura. Un momento per festeggiare la ritrovata libertà.

“Antonio Gramsci: lettere a Ghilarza 1908-1934” è invece il titolo del volume edito da Iskra e che alle 17 verrà presentato alla Torre Aragonese. In dialogo con il giornalista Gianluca Atzori, a raccontare il rapporto che l’intellettuale aveva con il suo paese saranno lo studioso Luigi Manias e Alessandra Marchi, docente presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari, in un incontro collaborazione con l’Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza. Con le note introduttive di Alessio Panichi, il libro ci propone la dimensione più umana di Gramsci invitandoci a riflettere sulla forza della famiglia, sulla resilienza e sulla passione per la giustizia, senza mai perdere di vista le sue radici e i suoi affetti più cari.

La Settimana Gramsciana si rivolge anche ai più piccoli con il laboratorio “Riccino e riccetta” che domani sarà tenuto da Eva Rasano, illustratrice dell’omonimo libro scritto da Rita Atzeri per far conoscere la vita e l’opera di Antonio Gramsci ai bambini e alle bambine delle prime classi della scuola primaria. Appuntamento dalle 10 allo Spazio Agorà.

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