Cerca funghi e si perde, salvato dai vigili 

Era andato a cercare funghi ai piedi del Monte Arci. Ma la serata in campagna si è trasformata in una disavventura per un 65enne di Pau che ha perso l’orientamento e non riusciva più a rientrare. Soccorso dai vigili del fuoco, è stato recuperato a tarda notte in buone condizioni di salute.

L’allarme è scattato venerdì pomeriggio poco dopo le 17.30: il buio ormai fitto rendeva impossibile orientarsi in mezzo alla boscaglia, così è stato il cercatore di funghi a chiamare il 112 (Numero unico di emergenza) e chiedere aiuto. Grazie alla telefonata è stato possibile risalire alla geolocalizzazione e raggiungere la zona. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Ales, due operatori Tas (Topografia applicata al soccorso) con l'Unità di comando locale. In supporto è arrivata anche un’unità cinofila inviata dal comando vigili del fuoco di Cagliari. Nel frattempo i soccorritori sono sempre rimasti in contatto telefonico con l’uomo, raggiungere la zona piuttosto impervia non è stato semplice ma intorno alle 22 i vigili sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in salvo. Le condizioni dell’uomo erano buone, anche se era un po’ provato per il freddo.

