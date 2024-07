Cerca di violentare un’amica: 27enne in cella 

Si conoscevano ed erano usciti insieme altre volte. Un mese fa, era il 13 giugno, dopo qualche birra bevuta in un locale hanno raggiunto Buoncammino in auto. Qui, nel belvedere, lui ha cercato un approccio sessuale e lei lo ha respinto. A questo punto il giovane ha afferrato i capelli della donna, insultandola e minacciandola, e facendole sbattere la testa contro il volante. Tutto, secondo l’accusa, finalizzato ad avere un rapporto. Attimi di paura fino a quando lui si è arreso: a questo punto ha fatto scendere la donna dall’auto ed è andato via. Ora, al termine delle indagini dei carabinieri della stazione di Stampace avviate con la presentazione della querela da parte della vittima (finita, la sera stessa, anche in ospedale, con alcuni giorni di cura), Diego Zanda, 27 anni di Bari Sardo, attualmente a Cagliari per lavoro, è stato arrestato con l’accusa di tentata violenza sessuale, come disposto dal pm Gilberto Ganassi.

In carcere

Al termine dell’interrogatorio di garanzia, la gip Manuela Anzani, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Zanda (assistito dall’avvocato Bruno Pilia). Una vicenda delicata, su cui hanno indagato i carabinieri della compagnia di Cagliari, sentendo anche alcune testimonianze raccolte dopo la denuncia formalizzata dalla vittima. E venerdì sera il 27enne è stato rintracciato e accompagnato in carcere: lunedì c’è stata la convalida.

La serata

Tutto ruota intorno al racconto della donna. Una ricostruzione minuziosa di quanto accaduto lo scorso 13 giugno. I due si sono incontrati per andare a bere qualcosa e trascorrere una serata insieme. Niente di strano anche perché si conoscevano e in passato si erano già frequentati. Zanda e la donna (di qualche anno più grande di lui) hanno bevuto qualcosa in giro per la città, poi in auto hanno raggiunto il belvedere di Buoncammino per stare un po’ da soli. Qui, dopo alcune chiacchiere, il 27enne – forse in condizioni psicofisiche alterate da quanto bevuto – ha iniziato, secondo le accuse, un approccio pesante finalizzato ad avere un rapporto sessuale. Lei si è opposta, dicendo più volte di no. E Zanda avrebbe perso il controllo, diventando violento. Ha insultato ripetutamente la donna, sputandole anche sul viso. Poi le ha afferrato i capelli, sbattendole la testa sul volante. Ha insistito con la sua condotta aggressiva, nonostante lei gli ripetesse di smetterla e di lasciarla andare via. Il tutto accompagnato da minacce e insulti continui.

Le ferite

La vittima ha urlato e alla fine il 27enne, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, è ripartito con l’auto facendo dopo un po’ scendere la donna. Lei, con i segni sul viso e sul collo per le percosse subite, ha chiesto aiuto a una conoscente finendo la serata in ospedale. I medici, dopo la visita e gli accertamenti necessari, le hanno dato alcuni giorni di prognosi. E con il certificato medico, ha raggiunto la caserma dei carabinieri per presentare la querela, dando così il via alle indagini sfociate nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai militari della stazione di Stampace. Zanda, oltre all’accusa di tentata violenza sessuale, deve rispondere anche di minacce e percosse.

