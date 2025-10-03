VaiOnline
Cerca di vendere calze e le ruba la pensione  nella piazza delle Poste 

Si è avvicinato con la scusa di venderle alcuni calzini, se ne è andato con in tasca la pensione di un’anziana. L’episodio è accaduto due giorni fa davanti all’ufficio postale di Arborea ed è stato subito denunciato ai carabinieri che hanno già avviato le indagini per cercare di rintracciare il ragazzo.

«Si è avvicinato a mia madre, che era in compagnia di mia figlia, cercando di venderle alcune calze ed era molto insistente» racconta Desirée Vagnozzi, presidente del Rotary del Terralbese. «Al primo rifiuto di mia mamma, il giovane non si è arreso e si è rivolto anche alla mia bambina che si è infastidita e spaventata – aggiunge – A quel punto mia madre per cercare di farlo desistere, ha aperto la borsa per dargli 10 euro ma lui ne ha approfittato mettendo dentro diverse paia di calze e riuscendo ad aprire la tasca interna dove c’erano circa 1.500 euro». Poi il giovane si è allontanato, la donna solo quando è arrivata a casa si è resa conto di essere stata derubata e a quel punto si è subito rivolta ai carabinieri. «Non siamo abituati a questi fatti – va avanti Desirée Vagnozzi – Arborea è una cittadina tranquilla». In paese il giovane è noto ma finora non era mai accaduto nulla di simile «anche se pare che il ragazzo spesso avvicini anche i bambini con il pretesto di scambiare calzini con borselli o marsupi – aggiunge – Ciò che sconcerta maggiormente è che qualcuno prenda di mira le persone più fragili come gli anziani o i bambini». ( v.p. )

