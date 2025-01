Cerca di imbucarsi a una festa, lo ammazzano 

Brescia. Si è trascinato per un centinaio di metri fino a morire in strada, riuscendo solo alla fine a togliersi il coltello che gli era stato conficcato in pieno petto durante una lite con dei ragazzi, davanti a una sala dove si festeggiava l’arrivo del 2025. È un 42enne la vittima di un omicidio nella notte di Capodanno a Provaglio d’Iseo, paese con meno di diecimila abitanti. Per l’omicidio c’è un sospettato che ieri sera era sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri. Roberto Comelli era conosciuto in zona per i suoi precedenti con la giustizia e secondo le prime ricostruzioni avrebbe voluto imbucarsi nella festa privata di un gruppo di ragazzi che avevano preso in affitto una stanza del centro civico del paese. Nella stessa serata aveva importunato già alcuni avventori di un bar. Probabilmente sotto effetto di alcol, dopo essere stato respinto più volte all’ingresso della sala si sarebbe innervosito, dando vita ad un litigio terminato nel sangue. A vibrare la coltellata mortale sarebbe stato uno tra i partecipanti al veglione, anche se il Pm ieri sera Laura Matrone non aveva ancora firmato alcun provvedimento. L’arma, una lama da trenta centimetri utilizzata durante la serata per tagliare il cibo è stata ritrovata dagli inquirenti a pochi metri dal corpo di Comelli. Ancora da capire per quanto tempo l’uomo sia rimasto a terra agonizzante a terra prima che venisse dato l’allarme.

