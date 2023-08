Cerca di dar fuoco al rivale e scappa  

Solo la prontezza di riflessi della vittima ha evitato il peggio. Ma c’è davvero mancato pochissimo perché l’aggressione in pieno centro a Gonnosnò si trasformasse in tragedia: domenica un uomo, col viso coperto da un passamontagna, era pronto a dare fuoco al rivale dopo avergli lanciato benzina sopra i vestiti. Elvezio Macis, 56 anni, però ha reagito mettendo in fuga l’aggressore. I carabinieri della compagnia di Mogoro hanno subito avviato le indagini per tentato omicidio.

L’aggressione

Era una normale domenica di fine agosto, quando a metà pomeriggio la tranquillità del paesino di poco meno di 800 abitanti è stata scombussolata da un episodio misterioso e preoccupante. Elvezio Macis passeggiava in corso Umberto e improvvisamente è stato avvicinato da un uomo che indossava una tuta bianca di protezione in tyvek (simile a quella utilizzata da medici legali e Ris) e aveva il volto coperto da un passamontagna. In una mano teneva un accendino da cucina, nell’altra una bottiglia piena di infiammabile. Con un gesto velocissimo ha lanciato la benzina ma non ha avuto il tempo di innescare il fuoco perché il 56enne si è divincolato, ha reagito cercando di difendersi e sfuggire a quell’agguato inaspettato e al tempo stesso inquietante.

L’allarme

La reazione così decisa ha mandato all’aria il piano dell'aggressore che è scappato via a piedi nelle viuzze del paese, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivarti i carabinieri della compagnia di Mogoro che hanno cercato ricostruire quanto accaduto. I militari hanno sentito a lungo la vittima dell’aggressione per raccogliere ogni elemento possa essere utile a chiarire l'episodio e risalire al misterioso aggressore. In serata inoltre sono stati sentiti alcuni testimoni, al vaglio dei militari anche i filmati delle telecamere del paese. Al momento si indaga per tentato omicidio, potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti per vecchi screzi o di un gesto intimidatorio. I carabinieri scavano nel passato della vittima, già nota alle forze dell’ordine, per fare piena luce sull’accaduto.

In Marmilla negli ultimi tempi si registra un certo allarme sul fronte della sicurezza, nei mesi scorsi c’è stato anche un vertice in prefettura e un potenziamento dei controlli.

RIPRODUZIONE RISERVATA