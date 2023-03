Cerca asparagi e cade nel pozzo 

Fortunatamente il pozzo era asciutto, l’urto è stato violento ma il pensionato, nonostante la botta e diverse escoriazioni, è sempre rimasto lucido. Con grande freddezza, ha preso subito il telefonino per chiamare il figlio. A quel punto è scattato l’allarme ai vigili del fuoco e al 118, nel frattempo il figlio era riuscito a tirare fuori il padre dal pozzo. Remo Pinna è stato subito affidato alle cure del personale sanitario, poi con l’elicottero dell’Areus è stato accompagnato all’ospedale di Sassari; le condizioni non sembrano preoccupare i medici anche se, vista la caduta e l’impatto, sono necessari ulteriori accertamenti.

Ieri, approfittando della mattinata dal clima primaverile, Remo Pinna era uscito per cercare asparagi. Una passeggiata in campagna, nella zona conosciuta come “campo sportivo” a poche centinaia di metri dalla dighetta Santa Vittoria, quando è accaduto l’imprevisto. Il pozzo, scoperto e senza alcuna protezione, era ricoperto da una notevole quantità di vegetazione e di frasche, era quindi impossibile che qualcuno lo notasse in mezzo all’erba e ai cespugli. E infatti il pensionato ha continuato a camminare tranquillamente senza accorgersi di quella cavità di circa cinque metri di diametro e c’è finito dentro. Una caduta a oltre cinque metri di profondità.

Stava raccogliendo asparagi nelle campagne di Ollastra, poi un volo di oltre cinque metri in fondo a un pozzo. Una paurosa caduta che non si è conclusa tragicamente grazie alla prontezza di riflessi della vittima: il 70enne è riuscito a chiedere aiuto con il suo cellulare e poco dopo è stato messo in salvo dal figlio e dai Vigili del fuoco. Remo Pinna, pensionato, è stato poi trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari per accertamenti.

Stava raccogliendo asparagi nelle campagne di Ollastra, poi un volo di oltre cinque metri in fondo a un pozzo. Una paurosa caduta che non si è conclusa tragicamente grazie alla prontezza di riflessi della vittima: il 70enne è riuscito a chiedere aiuto con il suo cellulare e poco dopo è stato messo in salvo dal figlio e dai Vigili del fuoco. Remo Pinna, pensionato, è stato poi trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari per accertamenti.

L’imprevisto

Ieri, approfittando della mattinata dal clima primaverile, Remo Pinna era uscito per cercare asparagi. Una passeggiata in campagna, nella zona conosciuta come “campo sportivo” a poche centinaia di metri dalla dighetta Santa Vittoria, quando è accaduto l’imprevisto. Il pozzo, scoperto e senza alcuna protezione, era ricoperto da una notevole quantità di vegetazione e di frasche, era quindi impossibile che qualcuno lo notasse in mezzo all’erba e ai cespugli. E infatti il pensionato ha continuato a camminare tranquillamente senza accorgersi di quella cavità di circa cinque metri di diametro e c’è finito dentro. Una caduta a oltre cinque metri di profondità.

L’allarme

Fortunatamente il pozzo era asciutto, l’urto è stato violento ma il pensionato, nonostante la botta e diverse escoriazioni, è sempre rimasto lucido. Con grande freddezza, ha preso subito il telefonino per chiamare il figlio. A quel punto è scattato l’allarme ai vigili del fuoco e al 118, nel frattempo il figlio era riuscito a tirare fuori il padre dal pozzo. Remo Pinna è stato subito affidato alle cure del personale sanitario, poi con l’elicottero dell’Areus è stato accompagnato all’ospedale di Sassari; le condizioni non sembrano preoccupare i medici anche se, vista la caduta e l’impatto, sono necessari ulteriori accertamenti.

I controlli

Sul posto sono intervenuti anche i barracelli, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il pozzo e l’area. Dopo le prime verifiche, si è risaliti al proprietario del terreno in cui era presente il pozzo scoperto: è stato invitato a sistemare la zona e a chiudere il pozzo, o comunque a metterlo in sicurezza per evitare che possano ripetersi episodi simili. Ieri solo per una serie di circostanze fortuite si è evitata la tragedia, il volo di oltre cinque metri avrebbe potuto avere conseguenze peggiori soprattutto se ci fosse stata acqua. I pozzi aperti, senza protezione né alcuna segnalazione sono sempre molto diffusi nelle campagne e rappresentano un vero pericolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata