C’eravamo tanto amati 

Due stagioni, le prime da protagonista in Serie A, dopo esser stato svezzato nelle giovanili del Milan e i giri in Serie B, dove a un certo punto Andrea Petagna ha anche pensato di smettere. Invece proprio Bergamo e l'Atalanta sono stati il suo trampolino di lancio verso il calcio che conta, ai comandi del “dittatore” Gian Piero Gasperini e in coppia col Papu Gomez, una coppia esplosiva in campo e fuori, un'amicizia sincera andata avanti anche dopo che i due hanno seguito strade diverse. Ecco perché Petagna ad Asseminello corre e sbuffa, tenuto a freno dallo staff medico che, anche ieri, lo ha convinto a non strafare, lavorando solo parzialmente in gruppo. Ma Ranieri lo tiene sott'occhio, perché il suo Cagliari, col secondo peggior attacco della Serie A, ha un bisogno pazzesco del centravantone arrivato in extremis dal Monza.

Bergamo mon amour

A 21 anni, Petagna era reduce dalla sua prima vera stagione da centravanti, in B con l'Ascoli: 32 partite e 7 reti. Estate 2016, l'Atalanta, che lo aveva messo nel mirino fin da gennaio, decide di regalargli una chance. È il primo anno di Gasperini, che arriva in una squadra abituata a salvarsi col coltello tra i denti, il più delle volte nelle volate finali. Lì davanti Petagna dovrebbe partire dalle retrovie, chiuso da veterani come gli ex rossoblù Paloschi e Pinilla. Avvio da incubo, quattro sconfitte nelle prime cinque giornate, Gasperini subito a rischio esonero e Petagna che mette insieme panchine e spiccioli di minuti. Nella difficoltà, il tecnico decide di puntare tutto sulla linea verde. Via gli anziani, dentro giovani e giovanissimi, compreso Petagna, che debutta da titolare a Crotone, segnando una delle reti nel vittorioso 3-1. E qui inizia un'altra storia, perché Petagna praticamente non esce più e costituisce col Papu una delle coppie più amate nella storia della Dea.

La svolta

Segna (poco, certo), ma soprattutto fa segnare, confermando le sue caratteristiche di attaccante generoso, portato più all'assist che alla finalizzazione. Alla fine, l'Atalanta del Gasperini I chiude addirittura al quarto posto in classifica, centrando la qualificazione in Europa, Petagna mette insieme 34 presenze, con 5 reti, 8 assist e una lotta continua che permette a Gomez di arrivare a un bottino di 16 gol. In quell'Atalanta, anche grazie al lavoro sporco del centravanti, vanno a segno un po' tutti, anche i difensori come Conti (8 reti) e Caldara (7). L'anno dopo l'Atalanta si conferma, chiudendo settima e centrando una nuova qualificazione europea. Va bene anche Petagna (29 presenze, 4 gol e 6 assist in campionato, 8 presenze, 2 reti e altrettanti assist in Europa), ma non abbastanza per essere confermato. Gasperini lo sacrifica sull'altare del salto di qualità, avvallando il trasferimento alla Spal dove Semplici gli insegnerà ad avere fame di gol. L'amico Papu lo saluta con un tweet per nulla banale: «Ricordati che sarò sempre qua per qualsiasi cosa tu abbia bisogno».

L’addio

Una storia breve, ma intensa, visto che a oggi l'Atalanta è ancora la squadra con cui Petagna ha giocato più partite in carriera (75), ma è anche quella a cui, potenza dell'ex, ha segnato più reti: ben 6, di cui 5 nelle quattro gare giocate proprio con la Spal e la sesta lo scorso anno col Monza. Ranieri se lo coccola, aspetta il segnale giusto e punta a gettarlo nella mischia. Sognando il settimo sigillo contro la Dea che lo ha lanciato e ripudiato.

